Dodik: Moram zahvaliti Hrvatskoj

"Spremni smo razgovarati i razgovarat ćemo dok se ne pronađe rješenje ili dok razgovor ne postane potpuno besmislen. U svakom slučaju, čeka nas vrijeme u kojem smo vrlo dobro razumjeli stavove Vijeća sigurnosti", rekao je u Banjoj Luci nakon što je zapalio svijeće za poginule na godišnjicu tragičnog urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu.