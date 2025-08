Dodik više nije predsjednik RS-a, izborno povjerenstvo oduzelo mu mandat

"Ona (presuda) se mora provesti, bez obzira tko što mislio oko nje. Pravosudne institucije se moraju do kraja poštivati, bez obzira što kažem da nismo nekada zadovoljni odlukama, načinom rada. Ne želim upadati u zamku da na bilo koji način vršim pritisak, a vidjeli ste da je bilo pritisaka, ako ne bude presuda ovakva ili onakva pozvat će se ljudi na ulice. Sve su to omče, na isti način, samo iz drugih pozicija. Ja želim da se poštuje ustav i da se zaštite osnovni elementi funkcioniranja BiH i to je točka na to", kazao je Čović za portal raport.ba.