Dodik želi važnu židovsku knjigu iz Sarajeva vratiti u Izrael

U objavi na profilu društvene mreže X Dodik je napisao kako je Hagada 'postala predmet političke zloupotrebe židovskog kulturnog nasljeđa', zbog čega je kazao kako će predložiti da se vrati u Izrael. Međutim ta knjiga nikada nije bila u Izraelu. Dapače, ova obredna knjiga namijenjena za židovski praznik Pesah djelomično je nastala u Španjolskoj u 14. stoljeću, a donijeli su je Židovi nakon progona u Sarajevo te je posve dovršena u 17. stoljeću. Postala je dio bogate židovske tradicije ovoga grada.

Potkraj prošle godine vodstvo Zemaljskog muzeja BiH najavilo je kako će preslike ovoga dokumenta prodavati, a prikupljena sredstva namijeniti kao potporu Gazi. Taj je potez izazvao brojne prijepore.