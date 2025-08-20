Dosadašnja direktorica UG-a u Srbiji: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

"Osiguranje im je reklo da nisam u zgradi i da mogu ostaviti poruku. Insistirali su da uđu u zgradu jer je, kako su rekli, među njima novi direktor United Grupe u Srbiji Vladica Tintor, te da imaju dokumentaciju o mojoj smjeni koju trebaju uručiti. Rekla sam im u telefonskom razgovoru da ih ne mogu primiti, da danas nisam u zgradi, da se nisu najavili, da mi nije uručeno nikakvo rješenje o smjeni i da, ukoliko imaju svu tu dokumentaciju, mogu sutra prijepodne donijeti i izvršiti primopredaju. Oni su i dalje inzistirali da odmah uđu u zgradu i pozvali policiju. Policija je došla u sjedište United Grupe, konstatirala da nema razloga za njihovu intervenciju i otišla s mjesta događaja“, priča Bojana Mijailović.