Dosadašnja direktorica UG-a u Srbiji: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Ispred prostorija United Grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG-a u Srbiji. Dosadašnja direktorica UG-a Bojana Mijailović kaže da je u sjedište UG-a došla grupa odvjetnika iz odvjetničkog ureda Gecić zajedno s Vladicom Tintorom i zatražila da ih primi.
Vladica Tintor upisan je rano jutros u APR-u kao direktor UG-a. Inače, Tintor je bio direktor RATEL-a do 2020. godine.
"Osiguranje im je reklo da nisam u zgradi i da mogu ostaviti poruku. Insistirali su da uđu u zgradu jer je, kako su rekli, među njima novi direktor United Grupe u Srbiji Vladica Tintor, te da imaju dokumentaciju o mojoj smjeni koju trebaju uručiti. Rekla sam im u telefonskom razgovoru da ih ne mogu primiti, da danas nisam u zgradi, da se nisu najavili, da mi nije uručeno nikakvo rješenje o smjeni i da, ukoliko imaju svu tu dokumentaciju, mogu sutra prijepodne donijeti i izvršiti primopredaju. Oni su i dalje inzistirali da odmah uđu u zgradu i pozvali policiju. Policija je došla u sjedište United Grupe, konstatirala da nema razloga za njihovu intervenciju i otišla s mjesta događaja“, priča Bojana Mijailović.
Kako je rekla, nije joj jasno zašto su odvjetnici iz odvjetničkog ureda Gecić i Vladica Tintor i nakon odlaska policije i razgovora i dalje na lokaciji.
"Ne razumijem razloge takvog ponašanja i pokušaja vršenja pritiska na mene i na zaposlenike United Grupe u Srbiji. Podrazumijeva se da je pravo većinskog vlasnika, odnosno upravnog odbora United Grupe u Nizozemskoj, imenovati direktora u Srbiji, ali u civiliziranom svijetu i kompanijama s uređenim načinom upravljanja i rukovođenja, kakva je United Grupa bila do sada, nema razloga da se takve stvari rade na silu i na prečac. Nadam se da će odvjetnici iz odvjetničkog ureda Gecić i Vladica Tintor napustiti zgradu u koju su nenajavljeno došli i prihvatiti moj poziv da sutra dođu na sastanak“, dodala je.
Inače, odvjetnici u Tintorovoj pratnji dolaze iz odvjetničkog ureda Gecić, koji, između ostalog, zastupa i Telekom Srbija.
