Emiraćani, Kinezi ili češki biznismen: Tko stoji iza srpske tvornice dronova

Nakon nabave dronova iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prije dvije godine, Srbija bi sada mogla dobiti i tvornicu dronova. Prema najavama predsjednika Srbije, to bi se moglo dogoditi već u ožujku, a partner će biti velika strana sila. Koja točno? Opcija je više.
Nakon postavljanja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva obrane i Glavnog stožera Vojske Srbije, uslijedile su najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o vojnoj modernizaciji.
„Uskoro, krajem ožujka, najkasnije početkom travnja, očekujem otvaranje prve velike tvornice dronova u našoj zemlji“, rekao je Vučić.
Riječ je, dodao je Vučić, o visoko sofisticiranim dronovima. I zadani rok također se čini vrlo ambicioznim.
"Ovdje je potrebna visokoobučena radna snaga“
Umirovljeni pukovnik i narodni zastupnik Ekološkog ustanka Goran Petković odbacio je tvrdnje da je cilj izgradnje pogona zapošljavanje radne snage.
„Negdje bi se pojavila vijest da se grade pogoni, da se zapošljava radna snaga. Kakva radna snaga? Ovdje je potrebna visokoobučena radna snaga“, smatra umirovljeni pukovnik.
Pozornost privlači informacija da će partner biti, kako je predsjednik rekao, velika strana sila. Koja točno, nije poznato, ali odgovor se možda krije među onima s kojima Srbija već surađuje na tom području.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da se oprema kupuje iz Kine i Izraela.
„Kupuje se oprema iz Kine i Izraela. To su zapravo mogućnosti u okviru kojih se nešto može odvijati“, rekao je Radić.
No jedan partner, čije je proizvode spominjao i predsjednik, ipak se ističe, smatra sugovornik N1 Srbije.
„Emiraćani su dosad prodavali kamikaza-dronove Vojsci Srbije. Nije nemoguće zamisliti da se proizvodnja takvih sredstava prenese na naš teren“, objašnjava vojni analitičar.
Češki biznismen već je vlasnik kruševačke tvornice streljiva
S druge strane, njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da češki biznismen Michal Strnad planira u Srbiji centar za razvoj bespilotnih sustava. Njegova tvrtka, Čehoslovačka grupa, već je vlasnik kruševačke tvornice streljiva „14. oktobar“, a prethodno je u studenome kupila 51 posto udjela u beogradskoj tvrtki „MUST Solutions“, koja proizvodi avionske motore. Najavljeno je da će raditi za vojnu industriju.
Posao je mladom Čehu procvjetao nakon početka sukoba u Ukrajini.
„Rat u Ukrajini pokazao je da je nužno naoružavanje novim sredstvima – bespilotnim, besposadnim sustavima, daljinskom municijom“, naveo je Petković.
Ni predsjednik Srbije ne skriva oduševljenje modernim oružjem. Nedavno je u Nišu rekao da će Srbija za dvije godine vjerojatno imati i do 80 tisuća ovih letjelica. Od travnja – možda i domaće proizvodnje.
