Emiraćani, Kinezi ili češki biznismen: Tko stoji iza srpske tvornice dronova

S druge strane, njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da češki biznismen Michal Strnad planira u Srbiji centar za razvoj bespilotnih sustava. Njegova tvrtka, Čehoslovačka grupa, već je vlasnik kruševačke tvornice streljiva „14. oktobar“, a prethodno je u studenome kupila 51 posto udjela u beogradskoj tvrtki „MUST Solutions“, koja proizvodi avionske motore. Najavljeno je da će raditi za vojnu industriju.