Teška godina za Vučića: Prosvjedi, sankcije i izgubljena investicija od 750 milijuna eura

U ožujku je preminula i 16. žrtva pada nadstrešnice, a na dotad najmasovnijem prosvjedu, 15. ožujka, u Beogradu se na poziv studenata okupilo više od 300.000 ljudi.

Prosvjed je prekinut neidentificiranim prodornim zvukom, a prosvjednici su optužili vlast da je koristila sonično oružje, tzv. zvučni top. Vladajući su to neuvjerljivo nijekali, posebno upravo Vučić, ustvrdivši da će otići s vlasti ako se to dokaže.