"ne smijemo stati"

Četvero mladih u egzilu u Hrvatskoj: Nećemo klonuti duhom dok Vučić ne padne

N1 Info
31. lis. 2025. 08:21
srpski studenti
Josip Bandić/ CROPIX

Prije godinu dana u Novom Sadu srušila se nadstrešnica tek rekonstruirane zgrade glavnog kolodvora. Poginulo je 14 ljudi, a još dvoje umrlo od posljedica ozljeda.

Sedam pripadnika skupina STAV, od koje je krenuo val prosvjeda u Srbiji, optuženo je za rušenje ustavnog poretka. Sa četvero njih razgovarala je novinarka Jutarnjeg lista.

Val prosvjeda protiv sustavne korupcije

Nesreća, za koju se odgovornima smatraju izvođači radova i sustavna korupcija u Srbiji, izazvala je val bijesa i prosvjeda. Mladi iz Novog Sada digli su se na noge, a potom se prosvjedi proširili cijelom zemljom.

RežimAleksandra Vučića odgovorio je brutalno – represijom, nasiljem i kaznenim progonom. Sedam članova studentskog pokreta STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) i pet članova Pokreta slobodnih građana (PSG) optuženo je za “nasilno rušenje ustavnog poretka”. Među njima su Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević, Jovan Dražić, Mila Pajić i Dejan Bagarić – studenti koji su se u trenutku podizanja optužnica zatekli u Hrvatskoj, piše Jutarnji.

srpski studenti
Josip Bandić/ CROPIX

Tajna služba ozvučila sastanak studenata

Snimku njihova neformalnog sastanka, na kojem su razmatrali ideje za prosvjede, tajna služba je ozvučila i plasirala na pet nacionalnih televizija u Srbiji. Uhićeno je šest sudionika sastanka, a za šestero koji su otputovali u Dubrovnik raspisane su tjeralice.

Suđenje u Beogradu počinje 24. studenog, i to u njihovoj odsutnosti.

Četvero optuženih – Doroteja, Anja, Bane i Jovan – već gotovo osam mjeseci žive u egzilu u Zagrebu. U razgovoru za Jutarnji opisuju kako im je egzil preko noći prekinuo mladost i natjerao ih da odrastu.

"Na moj prvi radni dan 1. studenog 2024. je pala nadstrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Sada, kada se osvrnem, vidim koliko je bio kaotičan početak mog radnog odnosa", govori 23-godišnja Doroteja Antić pa opisuje svoj put unazad godinu dana:

"Od početka sam u STAV-u, a kad je pala nadstrešnica, svima nam se život pretvorio u kaotičnu smjesu sastanaka, stajanja na prosvjedima, trčanja lijevo-desno i 550 poziva na dnevnoj bazi", govori Doroteja koja bi i sama, da je kojim slučajem prije godinu dana malo kasnila na posao, završila pod nadstrešnicom 23 tone težom od mase koju je konstrukcija mogla podnijeti.

Doroteja Antić
Josip Bandić/ CROPIX

Tko su studenti?

Doroteja Antić (23) diplomirala je komunikologiju i odnose s javnošću. Radi u PR agenciji, ali teško podnosi odvojenost od obitelji i mlađeg brata koji je stopostotni invalid. Kaže da Srbiju više ne može odvojiti od Vučićevog režima, ali da voli uspomene i ljude koje je tamo ostavila.

Jovan Dražić (22) studira povijest i ne može nastaviti studij jer mu vlasti nisu izdale dokumentaciju. Povremeno radi tehničke poslove u kazalištu. Aktivizam mu je, kaže, dao smisao, ali nakon egzila život mu se sveo na preživljavanje.

Anja Pitulić (23) studirala je kulturologiju i radila u galeriji. Optužena je iako na ozvučenom sastanku nije izgovorila ni riječ. Policija joj je pretresla dom, a sobu prepunu Hello Kitty naljepnica proglasila “terorističkim leglom”. Kaže da je najviše boli spoznaja da u Srbiji više nema života za mlade koji se suprotstave vlasti.

Anja Pitulić
Josip Bandić/ CROPIX

Branislav Đorđević (23) bivši je glumac, a danas student politologije. Kaže da ga je progon učvrstio u odluci da se bavi politikom. U Hrvatskoj je nastavio studij i nada se da će jednog dana sudjelovati u izgradnji demokratske Srbije.

Branislav Đorđević
Josip Bandić/ CROPIX

"Fali mi ćale"

"Kada bih se vratio iz Novog Sada kući u svoje selo Mokrine u Sjevernom Banatu, izdvojio bih se s ocem i mi bismo satima sklapali makete aviona. To je nešto što sam obožavao. Nešto što ne mogu opisati. Cijeli taj proces od rezanja dijelova do sklapanja i naših razgovora do u beskonačnost o avionu koji smo izrađivali. To mi fali.

Fali mi što se ne mogu vratiti kući, sjesti s ocem, što ne možemo otvoriti pivo, izrađivati maketu i naredna četiri sata srati o tom avionu. Fali mi moj ćale", otvorio se Jovan.

Jovan Dražić
Josip Bandić/ CROPIX

"Ne smijemo stati"

Svi se slažu da je progon protiv njih politički motiviran i da Vučićev režim osjeća strah od gubitka vlasti. Iako ih je egzil emocionalno iscrpio, ne kaju se.

Znali smo da ne smijemo stati, pa makar nas ostalo samo pet s kantama crvene boje na bulevaru u Novom Sadu”, kaže Anja.

Čak i da budemo osuđeni, ja neću klonuti duhom i neću biti niti razočaran niti slomljen jer znam da onog momenta kad Vučić padne, pada i taj nelegalni postupak. Ja se u to uzdam", kaže Jovan čija obitelj također sve ovo teško podnosi.

Doroteja zaključuje: “Vjerujem našim odvjetnicima, ali ne vjerujem pravosuđu. U zemlji bez prava i zakona mi smo optuženi u postupku koji ne bi ni postojao da je Srbija normalna država.”

Cijeli razgovor pročitajte u Jutarnjem listu.

Teme
PSG STAV pokret slobodnih građana prosvjedi u srbiji srbija studenti u srbiji vučićev režim

