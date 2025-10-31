Četvero mladih u egzilu u Hrvatskoj: Nećemo klonuti duhom dok Vučić ne padne

"Kada bih se vratio iz Novog Sada kući u svoje selo Mokrine u Sjevernom Banatu, izdvojio bih se s ocem i mi bismo satima sklapali makete aviona. To je nešto što sam obožavao. Nešto što ne mogu opisati. Cijeli taj proces od rezanja dijelova do sklapanja i naših razgovora do u beskonačnost o avionu koji smo izrađivali. To mi fali.