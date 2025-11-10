Europarlamentarac Schieder za N1: Podržavamo ideju o menadžerskom preuzimanju

Europarlamentarac Andreas Schieder podržao je inicijativu uprave N1 grupe i partnerskih medija za menadžersko preuzimanje tih medija. U pisanoj izjavi dostavljenoj redakciji N1, Schieder navodi da su slobodno i neovisno novinarstvo temelj demokracije diljem Europe.
"Hrabrost urednika N1 da se bore za svoju neovisnost zaslužuje priznanje i podršku. Vrlo zabrinjava rastući politički utjecaj na medije u Srbiji, koji sve više otežava istinsku javnu raspravu i slobodno formiranje mišljenja", piše Schieder.
Europarlamentarac ističe da su osiguravanje medijskog pluralizma i zaštita novinara od političkih pritisaka ključni koraci na putu Srbije prema Europskoj uniji.
"Oni koji brane slobodu medija, brane samu demokraciju - i mogu računati na našu punu solidarnost", zaključuje Schieder.
Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa u Srbiji službeno su poslali ponudu za preuzimanje informativnih medija United Group.
