Oglas

PORUKA IZ BRUXELLESA

Europarlamentarac Schieder za N1: Podržavamo ideju o menadžerskom preuzimanju

author
N1 Srbija
|
10. stu. 2025. 15:59
Andreas Schieder
AFP / JOHN THYS

Europarlamentarac Andreas Schieder podržao je inicijativu uprave N1 grupe i partnerskih medija za menadžersko preuzimanje tih medija. U pisanoj izjavi dostavljenoj redakciji N1, Schieder navodi da su slobodno i neovisno novinarstvo temelj demokracije diljem Europe.

Oglas

"Hrabrost urednika N1 da se bore za svoju neovisnost zaslužuje priznanje i podršku. Vrlo zabrinjava rastući politički utjecaj na medije u Srbiji, koji sve više otežava istinsku javnu raspravu i slobodno formiranje mišljenja", piše Schieder.

Europarlamentarac ističe da su osiguravanje medijskog pluralizma i zaštita novinara od političkih pritisaka ključni koraci na putu Srbije prema Europskoj uniji.

"Oni koji brane slobodu medija, brane samu demokraciju - i mogu računati na našu punu solidarnost", zaključuje Schieder.

Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa u Srbiji službeno su poslali ponudu za preuzimanje informativnih medija United Group.

Teme
n1 televizija united grupa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ