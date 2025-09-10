Stier i Gahler
Eurozastupnici EPP-a: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, uskoro rasprava Pučana o SNS-u
Eurozastupnik Europske narodne stranke (EPP) Davor Ivo Stier izjavio je za N1 da će se rasprava unutar stranke o statusu Srpske napredne stranke (SNS) održati u narednim danima, naglasivši kako „Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije“.
„Naše je stajalište vrlo jasno – Srbija zaslužuje bolje od onoga što je sadašnje stanje. Vlast snosi odgovornost jer danas, nažalost, imamo polarizirano društvo, nema dijaloga jer nema ni povjerenja među stranama. Isto tako, naglašavamo da želimo da se i oporba jasno opredijeli za europske vrijednosti“, poručio je Davor Ivo Stier.
Dodao je da je, kako je već istaknuo predsjednik EPP-a Manfred Weber, nužno analizirati situaciju i donijeti odluke. Weber je ranije naglasio da će budućnost SNS-a unutar EPP-a biti predmet rasprave ovih dana te da „EPP nije slijepa na događaje u Srbiji“.
„Vjerujem da će se to dogoditi ovih dana – sama rasprava unutar stranke. Znate da je razdvojeno ono što je klub zastupnika u Europskom parlamentu od same stranke sa sjedištem u Bruxellesu, a ovo je posao upravo za stranku“, kazao je Stier.
Podsjetio je i da je Europski parlament u svojim rezolucijama više puta kritizirao stanje u Srbiji: „Parlament je uvijek bio mjesto gdje su upućene kritike, koje su po meni bile balansirane i sve uzimale u obzir, ali su jasno pokazivale da zemlja koja želi ući u EU mora poštovati određene kriterije.“ Posljednja rezolucija, naglasio je, bila je kritična ne samo prema vlastima u Srbiji, već i prema Europskoj komisiji i Vijeću.
Stier je dodao da, iako je ranije bilo određenih popustljivosti prema vlastima, „ne smijemo zatvarati oči ni pred nacionalističkim porukama nekih sudionika prosvjeda“.
Njegov stranački kolega iz EPP-a, Michael Gahler, komentirao je Weberovu izjavu riječima da je riječ o „nečemu novom što dosad nismo čuli“, te da će se „razmotriti i vidjeti kakav će biti ishod“.
„Svedočili smo razvoju situacije koja je uslijedila nakon tragičnog događaja u Novom Sadu, i od tada smo vidjeli mirne demonstracije, ali u jednom trenutku, prema onome što smo mogli vidjeti na televiziji, neki ljudi počeli su koristiti nasilje, dok je policija stajala po strani i nije reagirala. S druge strane, dogodilo se nešto što se ne može opravdati – nasilje je odjednom eskaliralo, paljene su prostorije vladajuće stranke, a to nije način da se izrazi bijes“, rekao je.
Na pitanje o prekomjernoj upotrebi sile od strane policije, napadima na novinare i činjenici da predsjednik demonstrante naziva teroristima, Gahler je odgovorio: „Definitivno ne“, naglasivši kako se od zemalja kandidata očekuje ponašanje u skladu s europskim vrijednostima.
Dodao je da je studentima koji su boravili u Bruxellesu poručio: „Bez obzira na to koja je vaša poruka – saberite se i konsolidirajte svoje stavove“. „Podržavamo svakoga tko protestira u korist europske perspektive Srbije. Demonstracije koje vidimo vrlo su raznolike u svojim motivacijama“, naveo je.
Gahler je istaknuo da oni koji su na vlasti ne bi trebali samo govoriti da ispunjavaju kriterije i na tome rade, pa zauzvrat dobivati sredstva iz EU, već i koristiti isti jezik kod kuće.
„Nažalost ne govorim srpski, ali ono što mi prenose jest da je jezik koji se koristi kod kuće prilično različit od onoga što čujemo kad razgovaramo s njima“, dodao je.
Naglasio je i da, kada se vidi pritisak na nezavisne medije – to nije europski put.
„Za razliku od drugih zemalja kandidata, Srbija se ne usklađuje politički sa stavovima EU kada je riječ o Rusiji i Ukrajini, odnosno kada je riječ o tome na čiju se stranu stavlja. Smatram da posjete Moskvi i Pekingu, gdje se ponovno susreće s Putinom, postavljaju pitanje – što Rusija uopće može ponuditi? Možda jeftinu naftu i plin, ali to ne bi smio biti put naprijed. Prihvaćanje agende dvojice velikih diktatora nije primjereno za jednu zemlju kandidatkinju“, istaknuo je.
