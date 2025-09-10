Eurozastupnici EPP-a: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, uskoro rasprava Pučana o SNS-u

„Svedočili smo razvoju situacije koja je uslijedila nakon tragičnog događaja u Novom Sadu, i od tada smo vidjeli mirne demonstracije, ali u jednom trenutku, prema onome što smo mogli vidjeti na televiziji, neki ljudi počeli su koristiti nasilje, dok je policija stajala po strani i nije reagirala. S druge strane, dogodilo se nešto što se ne može opravdati – nasilje je odjednom eskaliralo, paljene su prostorije vladajuće stranke, a to nije način da se izrazi bijes“, rekao je.