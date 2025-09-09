Marta Kos
Srbijanska povjerenica za proširenje u EP-u: Sudjelovanje Vučića na vojnim paradama u Moskvi i u Pekingu nije ono što se očekuje od zemlje kandidatkinje
Poštivanje temeljnih prava i vrijednosti, uključujući pravo na okupljanje i medijske slobode, ključno je za pristupanje Europskoj uniji, istaknula je Marta Kos. Dodala je da je posvećena pristupanju Srbije EU-u, ali da Beograd mora poduzeti konkretne korake.
Povjerenica za proširenje Marta Kos, obraćajući se zastupnicima u Europskom parlamentu, rekla je kako je iskreno posvećena pridruživanju Srbije Europskoj uniji, ali da je za to potrebno da Srbija poduzme konkretne korake.
Komentirajući građanske i studentske prosvjede i policijsku brutalnost, Kos je rekla da očekuju da postupanje policije bude razmjerno i da se poštuju temeljna prava.
"Osuđujemo sve postupke mržnje, vandalizma i nasilja te i dalje pozivamo sve strane da deeskaliraju tenzije. Poštivanje temeljnih prava i vrijednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja, slobodu medija i akademsku slobodu, ključni su elementi eurointegracija i moraju se poštovati svuda i sa svih strana. To podrazumijeva i izbjegavanje bilo koje vrste nasilja protiv predstavnika vlasti i njihovih obitelji, kao i izbjegavanje napada na prostore političkih stranaka", rekla je.
Komisija je stalno naglašavala da je važno poštovati i proaktivno braniti neovisnost pravosudnih tijela, dodala je.
“Mi osuđujemo nasilje ili prijetnje predstavnicima pravosuđa, uključujući i tužiteljstvo”
Sloboda medija jedan je od temelja demokratskog društva i temeljno pravo u Europskoj uniji, kazala je.
“Sukladno tome, to je ključni element i preduvjet za ulazak Srbije, odnosno za proces ulaska u Europsku uniju. U tom kontekstu – politički i gospodarski utjecaji na medije u Srbiji izazivaju zabrinutost. Očekujemo da će Srbija stvoriti povoljno okruženje za medijske slobode i osigurati poštivanje slobode izražavanja, bez ikakvih zapreka. Pozivamo na deeskalaciju tenzija i da vlasti omoguće odgovarajući prostor novinarima da slobodno mogu iznositi svoje stavove. Napadi čije su žrtve bili novinari tijekom prosvjeda moraju prestati, uključujući i slučajeve u kojima je sudjelovala policija te verbalne napade visokih dužnosnika. Novinari moraju moći slobodno raditi svoj posao, bez prijetnji nasiljem i zastrašivanja, kako bi građani imali pristup svim informacijama”, kazala je.
Širenje dezinformacija i neprijateljske političke retorike je suportno europskim vrijednostima
"Komisija također naglašava", nastavila je Kos, "da je širenje dezinformacija i neprijateljske političke retorike, uključujući protiv Europske unije i građana Europske unije, suprotno europskim standardima i vrijednostima."
“Poštovani članovi Parlamenta, Srbija je zemlja kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju. Želimo da Srbija bude istinski demokratska i da bude dio EU-a. Tomu sam posvećena kao povjerenica za proširenje. Nastavit ćemo biti konstruktivni i učinit ćemo sve da pomognemo Srbiji napredovati na putu prema Europi, ali da bi se to dogodilo, potrebni su konkretni koraci u pogledu reformi i demokratskih načela. Sudjelovanje predsjednika Vučića na vojnim paradama u Moskvi i u Pekingu, uz razna kritička priopćenja protiv Europske unije i uvaženih članova Parlamenta, posljednji put na račun delegacije europskih Zelenih, jednostavno nije ono što se očekuje od zemlje kandidatkinje", istaknula je Kos.
"Srbija mora pojačati napore"
Iskrenost opredjeljenja Srbije za eurointegracije i politička volja da se vjerodostojno provedu reforme moraju biti potkrijepljene konkretnim mjerama i akcijama, kazala je Kos.
“Srbija mora pojačati napore kako bi prebrodila trenutačnu stagnaciju, uz provedbu ključnih reformi. Vrijeme je za konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i jačanje vladavine prava, uključujući i neovisno sudstvo i medijske slobode, kao i reformu izbornog sustava”, kazala je.
Komisija očekuje da Srbija stvori poboljšano okruženje za civilni sektor, istaknula je: "Neovisni glasovi moraju se čuti i biti zaštićeni od zastrašivanja. Pritisci na civilni sektor nisu način na koji postupamo u EU-u i to se ne može tolerirati. Svi ti reformski koraci ključni su za napredak Srbije na europskom putu i imperativni su za izlazak iz političkog slijepog kolosijeka i podjela u srpskom društvu koje postoje”, navela je.
"Povijest je pokazala da demokratske promjene mogu nastati samo iznutra, kroz interne demokratske procese"
“Podržavamo preporuke o izbornim propisima, posebno reviziju biračkih popisa. To bi poboljšalo političku atmosferu i moglo poslužiti kao primjer da je napredak moguć ako postoji spremnost i konstruktivan pristup sa svih strana. Imperativno je da Srbija stvori uvjete za obnovu dijaloga između aktera na čitavoj političkoj sceni i u društvu. Prema našem mišljenju, to bi trebalo biti utemeljeno na obnovljenom društvenom konsenzusu o ključnim reformama. Nadamo se da će mjere biti poduzete u smjeru dijaloga kada je riječ o izboru novog Vijeća REM-a i uspješnom završetku tog postupka u narednih nekoliko tjedana. To je jedna od obveza za otvaranje klastera 3."
"Pristupanje Europskoj uniji projekt je cijelog društva i istodobno zajednička odgovornost svih političkih stranaka i drugih aktera. Poštovani članovi, nastavit ćemo biti u komunikaciji s vlastima i sa svim akterima, političkim akterima i civilnim sektorom. Poticat ćemo ih da pronađu način za izlazak iz sadašnjeg političkog slijepog kolosijeka i uspostavu uključivog procesa u korist svih građana i cijelog srpskog društva i, naravno, kada je riječ o eurointegracijama i budućem članstvu u Europskoj uniji", rekla je Kos.
