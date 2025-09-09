Srbijanska povjerenica za proširenje u EP-u: Sudjelovanje Vučića na vojnim paradama u Moskvi i u Pekingu nije ono što se očekuje od zemlje kandidatkinje

“Poštovani članovi Parlamenta, Srbija je zemlja kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju. Želimo da Srbija bude istinski demokratska i da bude dio EU-a. Tomu sam posvećena kao povjerenica za proširenje. Nastavit ćemo biti konstruktivni i učinit ćemo sve da pomognemo Srbiji napredovati na putu prema Europi, ali da bi se to dogodilo, potrebni su konkretni koraci u pogledu reformi i demokratskih načela. Sudjelovanje predsjednika Vučića na vojnim paradama u Moskvi i u Pekingu, uz razna kritička priopćenja protiv Europske unije i uvaženih članova Parlamenta, posljednji put na račun delegacije europskih Zelenih, jednostavno nije ono što se očekuje od zemlje kandidatkinje", istaknula je Kos.