Povjerenica za proširenje Europske unije (EU) Marta Kos izjavila je za N1 da su zahtjevi onih koji prosvjeduju u Srbiji isti kao i zahtjevi koje EU postavlja pred Srbiju na njezinu europskom putu. Komentirajući razgovor direktora Telekoma i direktora United grupe, naglasila je da nikakav ekonomski ni politički pritisak na medije nije dobar za demokraciju.
Kako je navela, u Europskoj uniji zabrinuti su zbog događaja u Srbiji jer žele da Srbija bude snažna na europskom putu te su zato spremni pomoći toj državi da ispuni uvjete potrebne kako bi postala članica EU.
„Da bi bila članica i kandidat, to sa sobom nosi odgovornost i predanost s obje strane. Moja uloga kao povjerenice za proširenje te cijele Europske komisije i Europskog parlamenta jest da smo spremni pomoći jer svi vjerujemo da Srbija ima budućnost u Europskoj uniji“, istaknula je Marta Kos.
S druge strane, dodala je, postoje stvari koje se moraju promijeniti u Srbiji.
Na pitanje može li vjerovati srpskoj vlasti i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji članove Europskog parlamenta naziva ološem, rekla je:
„Ja vjerujem ljudima Srbije. Ljudi Srbije pokazali su svoje prosvjede i to su oni koji mogu promijeniti sustav i koji mogu donijeti demokratske procese. To povjerenje je jako važno. Što je veće povjerenje, to je lakše ljudima razumjeti zašto su reforme nužne. U tom smislu, Europska unija dobiva povjerenje od građana Srbije. Mnogi zahtjevi vašeg naroda isti su kao i naši zahtjevi od Srbije na europskom putu. I zato bih željela da srpski narod vidi nas kao saveznika koji može pomoći da se ostvari ono što oni žele.“
Govoreći o medijima u Srbiji, naglasila je da je vrlo važno da državne institucije u Srbiji omoguće novinarima normalan rad i građanima pristup informacijama, te da u tome trebaju pomagati.
Dodala je i da ljudi nemaju dovoljno informacija kada je riječ o integraciji Srbije u EU.
„Moramo vidjeti transformaciju procesa promjena u Srbiji, a politički lideri imaju izuzetno važnu ulogu u tome kada dnevnu politiku stave ispred reformi koje su nužne. Kada govore protiv Europe, kada sudjeluju na vojnoj paradi u Moskvi ili Pekingu, to utječe na javno mnijenje, ne samo na razini ministara i premijera, nego i na građane.“
Komentirajući razgovor direktora Telekoma Vladimira Lučića i direktora United grupe Stana Milllera, navela je da nikakav ekonomski ni politički pritisak na medije nije dobar za demokraciju.
