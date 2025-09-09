„Ja vjerujem ljudima Srbije. Ljudi Srbije pokazali su svoje prosvjede i to su oni koji mogu promijeniti sustav i koji mogu donijeti demokratske procese. To povjerenje je jako važno. Što je veće povjerenje, to je lakše ljudima razumjeti zašto su reforme nužne. U tom smislu, Europska unija dobiva povjerenje od građana Srbije. Mnogi zahtjevi vašeg naroda isti su kao i naši zahtjevi od Srbije na europskom putu. I zato bih željela da srpski narod vidi nas kao saveznika koji može pomoći da se ostvari ono što oni žele.“