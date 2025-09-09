Oglas

Manfred Weber

Predsjednik EPP-a: Budućnost SNS-a unutar grupacije uskoro će biti predmet rasprave

N1 Srbija
09. ruj. 2025. 17:00
(L-R) Spain's opposition Popular Party (PP) leader Alberto Nunez Feijoo, European Commission President and European People's Party (EPP) member Ursula von der Leyen, and President of the European People's Party (EPP) Manfred Weber
JOSE JORDAN / AFP

Budućnost Srpske napredne stranke (SNS) unutar Europske pučke stranke (EPP) biće tema rasprave unutar te grupacije u narednim danima, poručio je u Strasbourgu predsjednik zastupničke grupe EPP-a u Europskom parlamentu Manfred Weber.

U obraćanju medijima pred plenarnu sjednicu Europskog parlamenta Manfred Weber rekao je da EPP pažljivo prati situaciju i razvoj događaja u Srbiji.

„O tome imamo podijeljena mišljenja u EPP-u. Svjesni smo razvoja događaja, vidimo snimke odande. EPP nije slijep na dešavanja u Srbiji. Lideri su započeli nadzor nad Aleksandrom Vučićem i članstvom SNS-a i o tome će raspravljati narednih dana“, objasnio je Weber.

Na pitanje je li točno da je Vučiću zabranjeno doći na samit EPP-a u Valenciji, odgovorio je da to nije istina.

„Svi lideri su pozvani, članovi i pridružene članice su pozvani. Vučić je odlučio da ne dođe“, kazao je Weber.

Srpska napredna stranka pridružena je članica EPP-a od 2016., a ta europska politička obitelj cijelo je to vrijeme održavala dobru suradnju s vladajućom partijom, unatoč upozorenjima pojedinih stručnjaka da to doprinosi „stabilokratiji“ u Srbiji, navodi EWB.

