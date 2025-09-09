Predsjednik EPP-a: Budućnost SNS-a unutar grupacije uskoro će biti predmet rasprave

Budućnost Srpske napredne stranke (SNS) unutar Europske pučke stranke (EPP) biće tema rasprave unutar te grupacije u narednim danima, poručio je u Strasbourgu predsjednik zastupničke grupe EPP-a u Europskom parlamentu Manfred Weber.
U obraćanju medijima pred plenarnu sjednicu Europskog parlamenta Manfred Weber rekao je da EPP pažljivo prati situaciju i razvoj događaja u Srbiji.
„O tome imamo podijeljena mišljenja u EPP-u. Svjesni smo razvoja događaja, vidimo snimke odande. EPP nije slijep na dešavanja u Srbiji. Lideri su započeli nadzor nad Aleksandrom Vučićem i članstvom SNS-a i o tome će raspravljati narednih dana“, objasnio je Weber.
Na pitanje je li točno da je Vučiću zabranjeno doći na samit EPP-a u Valenciji, odgovorio je da to nije istina.
„Svi lideri su pozvani, članovi i pridružene članice su pozvani. Vučić je odlučio da ne dođe“, kazao je Weber.
Srpska napredna stranka pridružena je članica EPP-a od 2016., a ta europska politička obitelj cijelo je to vrijeme održavala dobru suradnju s vladajućom partijom, unatoč upozorenjima pojedinih stručnjaka da to doprinosi „stabilokratiji“ u Srbiji, navodi EWB.
