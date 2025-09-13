Fijasko posjeta Bruxellesu Ane Brnabić: Predsjednica EP joj rekla “nisam znala da si ovdje”

Režimski mediji u Srbiji slavodobitno su objavili vijest o srdačnom susretu Brnabić i Metsole, međutim, na snimkama koje su se pojavile na mrežama, uoči razgovora, čini se da predsjednica EP-a nije znala da dolazi gošća iz Srbije.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se jučer u Bruxellesu s predsjednicom Europskog parlamenta (EP) Robertom Metsolom, ali ovaj susret nije emitiran na službenoj stranici EP-a, niti je moguće pronaći informacije o spomenutom sastanku na stranici, piše Nova.rs.
"Oprosti, nisam znala da si ovdje", rekla je Metsola Brnabić.
Brnabić se potom zahvalila predsjednici EP-a zbog toga što je došla iz Bruxellesa u Strasbourg, na što joj je ona odgovorila da je u međuvremenu “popunila agendu”, sugerirajući da pored nje ima i druge sastanke.
Na službenim stranicama Europskog parlamenta piše da su se Brnabić i Metsola trebale sastati, no nema nikakvih detalja o tome.
Objavljen sastanak s američkim tajnikom
S druge strane, sastanak s američkim državnim tajnikom Chrisom Wrightom, koji je uslijedio odmah nakon, objavljen je na stranici Europskog parlamenta. Štoviše, novinari koji su prisustvovali početku sastanka Brnabić i Metsole razgovarali su sa službenim snimateljem ove institucije, koji im je objasnio da neće pokrivati sastanak s Brnabić.
Prema informacijama Nova.rs, s obzirom na to da je riječ o sastanku “tête-à-tête”, odnosno susretu koji nije bio unaprijed planiran u agendi Metsole, izostalo je zajedničko obraćanje medijima i pokrivenost na kanalima Europskog parlamenta.
