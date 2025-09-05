VIDEO / Brnabić bijesna nakon nezapamćenih prosvjeda, prozvala europarlamentarce koji su sudjelovali

Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić osudila je prisutnost europskih dužnosnika na večerašnjim prosvjedima u Novom Sadu.
U objavi na društvenim mrežama poručila je kako je licemjerno da europarlamentarci pridružuju, kako je navela, „nasilnim i ilegalnim okupljanjima“ u Srbiji, dok u svojim zemljama ističu važnost vladavine prava i demokracije.
Brnabić je napisala:
"Posebno je licemjerno da su zastupnik Europskog parlamenta Rasmus Nordqvist iz Danske, kao i Vula Tsetsi iz Grčke, supredsjedateljica europskih Zelenih, prisutni večeras u Novom Sadu na nasilnim prosvjedima.
To su ljudi koji nam svaki dan drže predavanja o vladavini prava i demokraciji - a evo ih, prisustvuju neprijavljenom, ilegalnom okupljanju koje u njihovim zemljama ne bi bilo dopušteno. Oni ne samo da podržavaju, već i sudjeluju u ilegalnim okupljanjima u Srbiji! Govore o vladavini prava dok promiču anarhiju", rekla je članica SNS-a i predsjednica Skupštine Srbija pa nastavila:
It is particularly hypocritical that a Member of the European Parliament @europeanparliam, Rasmus Nordqvist from Denmark, as well as Vula Tsetsi from Greece, co-chair of the @europeangreens, are present this evening in Novi Sad at violent protests. These are people who lecture us… pic.twitter.com/mprxR7tKty— Ana Brnabic (@anabrnabic) September 5, 2025
"Bit će posebno zanimljivo vidjeti hoće li obavijestiti Bruxelles o nasilju blokada kojima cijela Srbija, još jednom, večeras svjedoči. Jesu li to "mirni prosvjedi" o kojima govore i koje podržavaju?
Napadi na Filozofski fakultet, paljenje institucija, napadi na policiju? Hoće li to prijaviti Bruxellesu?", napisala je.
"Izvijestiti o "mirnim prosvjedima" kojima prisustvuju ljudi s fantomkama, kacigama, palicama, pirotehnikom, kamenjem? Sve što je zabranjeno u njihovim vlastitim zemljama - upravo zbog vladavine prava - a sve je dopušteno, sve dok je cilj srušiti neovisnu, slobodnu i stabilnu Srbiju. Dosta je laži - istina je očita", napisala je Brnabić dok su pripadnici policijskih snaga Srbije sprovodili akciju protiv mirnih građana.
