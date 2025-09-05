Oglas

novi sad je gorio

VIDEO / Brnabić bijesna nakon nezapamćenih prosvjeda, prozvala europarlamentarce koji su sudjelovali

N1 Info
|
05. ruj. 2025. 23:09
Ana Brnabic
N1

Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić osudila je prisutnost europskih dužnosnika na večerašnjim prosvjedima u Novom Sadu.

U objavi na društvenim mrežama poručila je kako je licemjerno da europarlamentarci pridružuju, kako je navela, „nasilnim i ilegalnim okupljanjima“ u Srbiji, dok u svojim zemljama ističu važnost vladavine prava i demokracije.

Brnabić je napisala:

"Posebno je licemjerno da su zastupnik Europskog parlamenta Rasmus Nordqvist iz Danske, kao i Vula Tsetsi iz Grčke, supredsjedateljica europskih Zelenih, prisutni večeras u Novom Sadu na nasilnim prosvjedima.

To su ljudi koji nam svaki dan drže predavanja o vladavini prava i demokraciji - a evo ih, prisustvuju neprijavljenom, ilegalnom okupljanju koje u njihovim zemljama ne bi bilo dopušteno. Oni ne samo da podržavaju, već i sudjeluju u ilegalnim okupljanjima u Srbiji! Govore o vladavini prava dok promiču anarhiju", rekla je članica SNS-a i predsjednica Skupštine Srbija pa nastavila:

"Bit će posebno zanimljivo vidjeti hoće li obavijestiti Bruxelles o nasilju blokada kojima cijela Srbija, još jednom, večeras svjedoči. Jesu li to "mirni prosvjedi" o kojima govore i koje podržavaju?

Napadi na Filozofski fakultet, paljenje institucija, napadi na policiju? Hoće li to prijaviti Bruxellesu?", napisala je.

"Izvijestiti o "mirnim prosvjedima" kojima prisustvuju ljudi s fantomkama, kacigama, palicama, pirotehnikom, kamenjem? Sve što je zabranjeno u njihovim vlastitim zemljama - upravo zbog vladavine prava - a sve je dopušteno, sve dok je cilj srušiti neovisnu, slobodnu i stabilnu Srbiju. Dosta je laži - istina je očita", napisala je Brnabić dok su pripadnici policijskih snaga Srbije sprovodili akciju protiv mirnih građana.

Teme
ana brnabić novi sad prosvjedi u srbiji srbija

