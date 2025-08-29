Oglas

POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

FOTO / Dačiću stigla kuverta s tri metka

N1 Hrvatska
29. kol. 2025. 12:00
Tijekom redovitog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Republike Srbije, jučer je uočena omotnica naslovljena na potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića. Prilikom sigurnosne provjere pošiljke na rendgenskom uređaju, u omotnici su pronađena tri metka.

Utvrđeno je da je navedena pošiljka predana 26. kolovoza 2025. godine u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

Policija je identificirala i pronašla osobu koja je predala pošiljku, a daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u tijeku, piše Danas.rs.

Ministarstvo unutarnjih poslova poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje s ciljem zaštite sigurnosti građana i institucija Republike Srbije, zaključuje se u priopćenju.

Ivica Dačić

