POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ
FOTO / Dačiću stigla kuverta s tri metka
Tijekom redovitog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Republike Srbije, jučer je uočena omotnica naslovljena na potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića. Prilikom sigurnosne provjere pošiljke na rendgenskom uređaju, u omotnici su pronađena tri metka.
Utvrđeno je da je navedena pošiljka predana 26. kolovoza 2025. godine u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.
Policija je identificirala i pronašla osobu koja je predala pošiljku, a daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u tijeku, piše Danas.rs.
Ministarstvo unutarnjih poslova poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje s ciljem zaštite sigurnosti građana i institucija Republike Srbije, zaključuje se u priopćenju.
