Oglas

Marko Šćepanović

VIDEO / Društvene mreže eksplodirale nakon gostovanja Dačićeva savjetnika na televiziji

author
Nova.rs
|
26. kol. 2025. 12:04
Marko Šćepanović
Screenshot/X

Gostovanje Marka Šćepanovića, guslara i savjetnika srbijanskog potpredsjednika Vlade Ivice Dačića, u TV emisiji izazvalo je brojne reakcije.

Oglas

Na društvenim mrežama u Srbiji dijeli se i komentira isječak iz jedne TV emisije u kojoj je gost bio Marko Šćepanović, guslar i savjetnik tamošnjeg potpredsjednika Vlade Ivice Dačića.

On je govorio o "tim ljudima na najvišim državnim funkcijama", ali je toliko zamuckivao i tako se spetljao da do kraja nije uspio doći do poante, a ljudima je više izgledalo kao da odgovara za prolaznu ocjenu nego što izlaže svoj stav.

Šćepanović je u javnosti postao poznat kad je 2014. na košarkaškoj utakmici Crvene zvezde odguslao pjesmu posvećenu ubijenom navijaču, nakon čega su uslijedila TV gostovanja u kojima je osim kao guslar, potpisivan i kao politolog, politički analitičar, pa čak i stručnjak za sigurnost, piše Nova.rs. U tekstu jednog tabloida za koji je dao intervju potpisan je i kao student medicine.

Ivica Dačić svojedobno je objasnio kako je Šćepanović postao savjetnik u njegovu uredu.

"On je savjetnik u uredu potpredsjednika Vlade, a ne u MUP-u. Šćepanović je na tu funkciju izabran na prijedlog Srba iz dijaspore i regije jer je porijeklom iz Crne Gore, ali s Ministarstvom unutarnjih poslova nema nikakve veze", rekao je Dačić.

Nije ostalo jasno tko zapravo predstavlja Srbe iz dijaspore i na koji način oni biraju svog kandidata kojeg predlažu za savjetnika u Vladi Srbije, kao i po kojoj osnovi oni uopće daju nekoga za tu poziciju.

Teme
Ivica Dačić Marko Šćepanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ