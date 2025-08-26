Šćepanović je u javnosti postao poznat kad je 2014. na košarkaškoj utakmici Crvene zvezde odguslao pjesmu posvećenu ubijenom navijaču, nakon čega su uslijedila TV gostovanja u kojima je osim kao guslar, potpisivan i kao politolog, politički analitičar, pa čak i stručnjak za sigurnost, piše Nova.rs. U tekstu jednog tabloida za koji je dao intervju potpisan je i kao student medicine.