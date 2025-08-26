Gostovanje Marka Šćepanovića, guslara i savjetnika srbijanskog potpredsjednika Vlade Ivice Dačića, u TV emisiji izazvalo je brojne reakcije.
Na društvenim mrežama u Srbiji dijeli se i komentira isječak iz jedne TV emisije u kojoj je gost bio Marko Šćepanović, guslar i savjetnik tamošnjeg potpredsjednika Vlade Ivice Dačića.
On je govorio o "tim ljudima na najvišim državnim funkcijama", ali je toliko zamuckivao i tako se spetljao da do kraja nije uspio doći do poante, a ljudima je više izgledalo kao da odgovara za prolaznu ocjenu nego što izlaže svoj stav.
„Kolega, šta znate za 6?”— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 25, 2025
Marko Šćepanović, savetnik potpredsednika Vlade Ivice Dačića. pic.twitter.com/SADzVfYAHf
Šćepanović je u javnosti postao poznat kad je 2014. na košarkaškoj utakmici Crvene zvezde odguslao pjesmu posvećenu ubijenom navijaču, nakon čega su uslijedila TV gostovanja u kojima je osim kao guslar, potpisivan i kao politolog, politički analitičar, pa čak i stručnjak za sigurnost, piše Nova.rs. U tekstu jednog tabloida za koji je dao intervju potpisan je i kao student medicine.
Ivica Dačić svojedobno je objasnio kako je Šćepanović postao savjetnik u njegovu uredu.
"On je savjetnik u uredu potpredsjednika Vlade, a ne u MUP-u. Šćepanović je na tu funkciju izabran na prijedlog Srba iz dijaspore i regije jer je porijeklom iz Crne Gore, ali s Ministarstvom unutarnjih poslova nema nikakve veze", rekao je Dačić.
Nije ostalo jasno tko zapravo predstavlja Srbe iz dijaspore i na koji način oni biraju svog kandidata kojeg predlažu za savjetnika u Vladi Srbije, kao i po kojoj osnovi oni uopće daju nekoga za tu poziciju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
