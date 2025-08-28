Oglas

Upozorava DHMZ

Stiže grmljavinsko nevrijeme, upaljen meteoalarm: Najgore očekuje ove dvije regije

author
N1 Info
|
28. kol. 2025. 17:13
dhmz, radar
Screenshot (DHMZ)

Prognostičari DHMZ-a izdali su za petak narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, a cijela Hrvatska je pod meteoalarmom.

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za petak upozorenje za grmljavinsko nevrijeme.

Mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, većom količinom oborina u kratkom vremenu te lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, objavilo je na X-u Ravnateljstvo civilne zaštite.

Cijela zemlja u žutom, dvije regije u narančastom

Upaljen je žuti meteoalarm za cijelu zemlju, a u narančastome su Riječka i Splitska regija.

U Riječkoj regiji očekuje se mjestimice jako jugo, čija će srednja brzina vjetra iznositi više od 40 kilometara na sat. Moguća je i veća akumulacija kiše, navode iz DHMZ-a.

dhmz
Screenshot, DHMZ

Prognoziraju i lokalno izražene pljuskove s grmljavinom, većom količinom oborina u kratkom vremenu, prolazno olujnim udarima pretežno jugozapadnog vjetra, a ponegdje je moguća i tuča te na moru pijavice. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.

Što se Splitske regije tiče, očekuje se mjestimice jako jugo s olujnim udarima, osobito na otocima. Grmljavinsko nevrijeme najprije će zahvatiti sjeverni dio, a u noći na subotu i jug. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.

U subotu će u narančastom ostati Splitska regija, dok je žuto upozorenje na snazi za Kninsku, Riječku i Osječku regiju.

