Stiže grmljavinsko nevrijeme, upaljen meteoalarm: Najgore očekuje ove dvije regije

Prognostičari DHMZ-a izdali su za petak narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, a cijela Hrvatska je pod meteoalarmom.
Oglas
Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za petak upozorenje za grmljavinsko nevrijeme.
Mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, većom količinom oborina u kratkom vremenu te lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, objavilo je na X-u Ravnateljstvo civilne zaštite.
Cijela zemlja u žutom, dvije regije u narančastom
Upaljen je žuti meteoalarm za cijelu zemlju, a u narančastome su Riječka i Splitska regija.
U Riječkoj regiji očekuje se mjestimice jako jugo, čija će srednja brzina vjetra iznositi više od 40 kilometara na sat. Moguća je i veća akumulacija kiše, navode iz DHMZ-a.
Prognoziraju i lokalno izražene pljuskove s grmljavinom, većom količinom oborina u kratkom vremenu, prolazno olujnim udarima pretežno jugozapadnog vjetra, a ponegdje je moguća i tuča te na moru pijavice. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.
🟠Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra, 2️⃣9️⃣.8️⃣. narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme ➡ https://t.co/5fWTpXKiJb— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 28, 2025
❗️Mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, većom količinom oborine u kratkom vremenu te lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča pic.twitter.com/uzfqqjOhVu
Što se Splitske regije tiče, očekuje se mjestimice jako jugo s olujnim udarima, osobito na otocima. Grmljavinsko nevrijeme najprije će zahvatiti sjeverni dio, a u noći na subotu i jug. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.
U subotu će u narančastom ostati Splitska regija, dok je žuto upozorenje na snazi za Kninsku, Riječku i Osječku regiju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas