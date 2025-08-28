Ljetni val COVID-19 virusa pojačano puni ambulante, ovo su glavni simptomi

"Vidjeli smo da je tijekom ljeta više oboljelih od koronavirusa, ali simptomi su kao kod običnih prehlada: curenje iz nosa, grlobolja, glavobolja, bol u mišićima i povišena tjelesna temperatura. Pacijenti se sami nerijetko testiraju i jave da su pozitivni na COVID. Mnogi su iznenađeni jer su mislili da korone više nema, ali nema nikakve panike. Više ne forsiramo laboratorijsko testiranje ni izolaciju, preporučimo pacijentu da dva-tri dana ostane kod kuće" kaže obiteljska liječnica dr. Vikica Krolo. Podsjeća da je virus otpočetka imao i svoj ljetni val i zimski oko Nove godine, a nakon brojnih mutacija prilagodio se suživotu s ljudskom populacijom, kao što su to znanstvenici i predviđali tijekom pandemije, pa je interes za cijepljenje protiv COVID-19 danas vrlo mali.