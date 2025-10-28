Poznata banka ima važnu obavijest za korisnike: "Ne otvarajte ove poruke!"

Pixabay/Ilustracija

"Pojavile su se lažne SMS i e-mail poruke u kojima se pošiljatelji lažno predstavljaju kao dostavne službe, pretplatnički servisi ili pružatelji nekih drugih usluga te Vas lažno obavještavaju da Vam je istekla pretplata ili da trebate podmiriti troškove dostave za naručenu robu ili uslugu i slično", stoji u obavijesti PBZ-a korisnicima.

"Budite na oprezu!

Takve poruke sadrže poveznice na kojima se od primatelja traži da na poveznici upišu svoje tajne podatke (osobne podatke i/ili podatke svoje kartice) s ciljem da ih zloupotrijebe i steknu financijsku korist.

Što napraviti?

Ne nasjedajte na takve poruke jer one su lažne, a jedini cilj njihovih pošiljatelja je prikupiti podatke o Vašoj kartici, odnosno o Vama, kako bi stekli financijsku korist na Vašu štetu.

Ne dijelite svoje osobne podatke, vjerodajnice i pristup mobilnom uređaju ili računalu tijekom telefonskog poziva.

Ne dijelite personalizirana obilježja platne kartice (broj kartice, valjanost kartice, CVC) te sigurnosne kodove zaprimljene od banke i/ili PBZ Carda.

Ne klikajte na poveznice s društvenih mreža i sumnjivih e-mail poruka.

Ne skenirajte QR kodove u pristiglim e-porukama, SMS-ovima ili chatovima.

Redovito kontrolirajte svoje troškove putem MyWay aplikacije PBZ Carda.

Zaprimite li sumnjive poruke, izbrišite ih iz svog sandučića.

Mi Vas nikada nećemo tražiti da nam putem e-maila, društvenih mreža, mobilnih aplikacija za razmjenu poruka i sl. šaljete sigurnosne podatke o svojim karticama", navode.