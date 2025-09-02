FOTO, VIDEO / Zavirite u prostorije kakve su 80-ih imale sve kuće u Jugoslaviji

Za one koji sa sjetom pričaju o zlatnom dobu 80-ih, ali i one koji su rođeni nakon toga, u srcu Sarajeva otvoren je "Muzej Sarajevo 80-ih". Prostor u kojem su smješteni predmeti iz doba Jugoslavije.
U sklopu Muzeja zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.–1995. otvoren je Muzej Sarajevo 80-ih. Vremenska kapsula koja posjetitelje vraća u zlatno doba.
Ovako je izgledala dnevna soba jedne prosječne sarajevske, odnosno jugoslavenske obitelji iz perioda 80-ih godina. Od regala, fotelje, tepiha pa do miljea koji je krasio svaki dio dnevnog boravka.
Azem Heljić, kustos:
"Interakcija nam je važna, da ljudi osjete kako je to bilo živjeti u '80. godinama. Mi pamtimo to vrijeme, išli smo u školu... a mlađa generacija dolazi sa svojim očevima, djedovima... Nastojimo da mirisima i zvukovima i svim onim drugim segmentima doprinesemo da osjete to vrijeme na neki način."
"Sarajevo 80-ih" nostalgičan i autentičan prostor, uz brojne predmete jednog sretnog i zajedničkog doba, vodi vas u drugu dimenziju – onu života prije rata.
Nedim Mehić, kustos:
"Dolaze nam većinom stariji posjetitelji, neka nostalgija da ih dirne, da vide, da se prisjete tih nekih trenutaka iz '80. Sve se može dodirnuti, uzeti..."
Posjetitelji se mogu prisjetiti kako se nekad živjelo, radilo, družilo, išlo na ljetovanja, ali i što se kupovalo i slušalo na radiju.
Tu je svakako i špajza koja čini bogatu kolekciju ambalaža. Konzerve, kava, keksi, bomboni, pa čak i dobra stara kokošja juha.
Ovaj muzej je povratak u vrijeme koje govori o ljudima, snovima i svakodnevici. A namijenjen je i mlađim generacijama.
Azem Heljić – kustos
"Generacijski, mislim da je zanimljivo i mladoj generaciji. Kako je izgledao život prije mobilnih telefona, prije ekrana u koje stalno gledamo. Ja sam tad išao u školu i pamtim to vrijeme kako smo se dogovarali za sastanak. Imali smo fiksne telefone, ali se bojiš tko će se javiti s druge strane."
Nedim Mehić, kustos:
"Dobro, ploče sad razumiju jer se ponovno vraćaju, ali video rekorder, kazete... to niti su vidjeli niti znaju kako i zašto se koristi. Malo im je čudna hauba za kosu, stari fenovi."
Brojne izložene eksponate su dugo sakupljali, no pozivaju građane koji posjeduju predmete iz tog perioda da doniraju muzeju i na taj način obogate zbirku Muzeja 80-ih.
