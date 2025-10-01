FOTO, VIDEO / Komemorativni skupovi diljem Srbije: Pogledajte trenutak kada je Beograd utihnuo

I u Novom Sadu započelo je okupljanje u kampusu Sveučilišta na koji su pozvali studenti, kao i u Kragujevcu na Đačkom trgu. Kolona Novosađana kreće se ka željezničkoj stanici. Nema buke i pištaljki, a građani hodaju u tišini. Kako javlja reporterka za N1, veliki broj Novosađana izašao je na ulicu.