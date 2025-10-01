Oglas

11 mjeseci od tragedije

FOTO, VIDEO / Komemorativni skupovi diljem Srbije: Pogledajte trenutak kada je Beograd utihnuo

N1 Srbija
01. lis. 2025. 20:18
Komemoracija
N1 Srbija

U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Prokuplju i drugim gradovima u Srbiji danas se organiziraju komemorativni skupovi povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici kada je poginulo 16 osoba, a jedna je teško ozlijeđena.

Studenti u blokadi u Beogradu organizirali su komemorativnu šetnju povodom 11 mjeseci od te tragedije. U objavi su pozvali građane da zviždaljke ostave kod kuće, a kolona je krenula od željezničke stanice Prokop prema željezničkoj stanici na Novom Beogradu.

Bajkeri
N1 Srbija

Građani i studenti koji su bili na čelu kolone tijekom komemorativne šetnje stigli su do željezničke stanice Novi Beograd, a tamo su ih dočekali bajkeri - parkirano je 16 motora, a u performansu će se gasiti po jedan, svake minute, za 16 žrtava.

I u Novom Sadu započelo je okupljanje u kampusu Sveučilišta na koji su pozvali studenti, kao i u Kragujevcu na Đačkom trgu. Kolona Novosađana kreće se ka željezničkoj stanici. Nema buke i pištaljki, a građani hodaju u tišini. Kako javlja reporterka za N1, veliki broj Novosađana izašao je na ulicu.

U Nišu su se građani okupili na dvije lokacije – na kružnom toku kod pekare "Gricko" i na raskrižju kod Ureda. U Nišu je, također, ispred prostorija SNS postavljena policija u opremi za razbijanje demonstracija.

Policija
N1 Srbija

U više gradova od 11:52 do 12:06 sati odana je počast stradalima u padu nadstrešnice "16 minuta tišine“.

