FOTO, VIDEO / Komemorativni skupovi diljem Srbije: Pogledajte trenutak kada je Beograd utihnuo

U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Prokuplju i drugim gradovima u Srbiji danas se organiziraju komemorativni skupovi povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici kada je poginulo 16 osoba, a jedna je teško ozlijeđena.
Studenti u blokadi u Beogradu organizirali su komemorativnu šetnju povodom 11 mjeseci od te tragedije. U objavi su pozvali građane da zviždaljke ostave kod kuće, a kolona je krenula od željezničke stanice Prokop prema željezničkoj stanici na Novom Beogradu.
Građani i studenti koji su bili na čelu kolone tijekom komemorativne šetnje stigli su do željezničke stanice Novi Beograd, a tamo su ih dočekali bajkeri - parkirano je 16 motora, a u performansu će se gasiti po jedan, svake minute, za 16 žrtava.
I u Novom Sadu započelo je okupljanje u kampusu Sveučilišta na koji su pozvali studenti, kao i u Kragujevcu na Đačkom trgu. Kolona Novosađana kreće se ka željezničkoj stanici. Nema buke i pištaljki, a građani hodaju u tišini. Kako javlja reporterka za N1, veliki broj Novosađana izašao je na ulicu.
U Nišu su se građani okupili na dvije lokacije – na kružnom toku kod pekare "Gricko" i na raskrižju kod Ureda. U Nišu je, također, ispred prostorija SNS postavljena policija u opremi za razbijanje demonstracija.
U više gradova od 11:52 do 12:06 sati odana je počast stradalima u padu nadstrešnice "16 minuta tišine“.
