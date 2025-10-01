Majka djevojke poginule u padu nadstrešnice: "Tuga, tama, tišina i bol vladaju. Nedostajete, lijepi anđeli"

"Tog smo kobnog dana nas dvije ujutro sjedile i razgovarale. Ona je otišla od kuće i pitala me hoću li je ispratiti do kolodvora. Bojala se ići sama vlakom, bila je toliko sramežljiva. Rekla sam joj "Hajde, srećice, odrasti, imaš 20 godina, sjedneš na vlak, tamo te Miši dočeka i idete dalje." I otišla je. Javila se ocu i sestri. Nas dvije smo razgovarale oko 11:20, pola 12, dogovarale smo se da u nedjelju idemo kod njih i upoznamo Miloševu majku. I dok smo razgovarale, prekinula se veza. Je li se to dogodilo baš u tom trenutku ili ne, stvarno ne znam. Neposredno prije mi je rekla "Živa sam, stigla sam, sve je u redu, Miši je rekao da stiže, ali ga još uvijek nema." Veza se prekinula, a ja sam pomislila da je možda Miloš stigao i da su otišli s kolodvora", ispričala je majka nastradale djevojke.