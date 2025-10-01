Majka djevojke poginule u padu nadstrešnice: "Tuga, tama, tišina i bol vladaju. Nedostajete, lijepi anđeli"

Točno 11 mjeseci prošlo je otkako je nadstrešnica Željezničkog kolodvora u Novom Sadu pala i usmrtila slučajne prolaznike, među kojima i trudnicu Anđelu Ruman (20) iz Stare Pazove.
Ona se kobnog dana na kolodvoru nalazila sa svojim partnerom, Milošem Milosavljevićem (21), koji je također stradao. Njezina majka je objavila njihovu zajedničku fotografiju i nekoliko potresnih riječi.
"I dalje kad zaškripe vrata, Mališa istrči pred vas. Čekam vaš smijeh, šalu i "Majko, mogu li one tvoje palačinke?" Kućom više ni tog mirisa nema, tuga, tama, tišina, bol vlada. Nedostajete, anđeli lijepi", napisala je Zorica Ruman uz fotografiju nastradalog mladog para.
Ljubavna priča Anđele i Miloša završila je 1. studenoga na Željezničkom kolodvoru, gdje je Anđela doputovala iz Pazove. Trebala se naći s Milošem, a njezina je majka ranije ispričala što je prethodilo stravičnoj tragediji.
"Tog smo kobnog dana nas dvije ujutro sjedile i razgovarale. Ona je otišla od kuće i pitala me hoću li je ispratiti do kolodvora. Bojala se ići sama vlakom, bila je toliko sramežljiva. Rekla sam joj "Hajde, srećice, odrasti, imaš 20 godina, sjedneš na vlak, tamo te Miši dočeka i idete dalje." I otišla je. Javila se ocu i sestri. Nas dvije smo razgovarale oko 11:20, pola 12, dogovarale smo se da u nedjelju idemo kod njih i upoznamo Miloševu majku. I dok smo razgovarale, prekinula se veza. Je li se to dogodilo baš u tom trenutku ili ne, stvarno ne znam. Neposredno prije mi je rekla "Živa sam, stigla sam, sve je u redu, Miši je rekao da stiže, ali ga još uvijek nema." Veza se prekinula, a ja sam pomislila da je možda Miloš stigao i da su otišli s kolodvora", ispričala je majka nastradale djevojke.
Neutješna majka zatim je upalila telefon i htjela pročitati vijesti prije posla, ni ne sluteći da je njezina kći među žrtvama kobnog urušavanja nadstrešnice Željezničkog kolodvora.
"Vidim, dogodila se nesreća u Novom Sadu. Počinjem zvati kćer, pogledam na sat, već su trebali izaći, sve u nadi da više nisu tamo. Zovem je opet, ne javlja se. U kući mi govore da ne paničarim. Miloš je iz treće smjene, vjerojatno su stigli kod njega, on je zaspao, ona je možda isključila zvono i zaspala s njim. Uvjeravam sebe da samo paničarim, ali opet osjećam neki nemir i ne mogu se smiriti", prisjetila se.
Tada je stigla poruka Miloševe sestre koja je tražila Anđelin broj jer nije mogla dobiti brata. Tu je, kako kaže majka, počela njihova agonija i potraga za bilo kakvom službenom informacijom.
Nažalost, ubrzo su stigle tragične vijesti...
