PRIJE VAŽNOG SASTANKA

FOTO / Vučić Orbana odveo na vrući burek

N1 Info
27. stu. 2025. 17:24
Aleksandar Vučić/Facebook

Mađarski premijer Viktor Orban je u posjetu Srbiji te se u Subotici susreo s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Prije važnog sastanka o budućnosti NIS-a Aleksandar Vučić je Orbana odlučio odvesti na vrući burek.

"Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali smo se @orbanviktor i ja odlučili da to napravimo uz vrući burek, jer je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno postalo jače od svih protokola. Drago mi je što smo i ovaj susret začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom", napisao je Vučić u objavi na Facebooku priloživši nekoliko fotografija iz buregdžinicu ‘Mićko‘ u Subotici.

Teme
Aleksandar Vučić Viktor Orban
