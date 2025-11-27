FOTO / Vučić Orbana odveo na vrući burek

Mađarski premijer Viktor Orban je u posjetu Srbiji te se u Subotici susreo s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Oglas
Prije važnog sastanka o budućnosti NIS-a Aleksandar Vučić je Orbana odlučio odvesti na vrući burek.
"Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali smo se @orbanviktor i ja odlučili da to napravimo uz vrući burek, jer je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno postalo jače od svih protokola. Drago mi je što smo i ovaj susret začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom", napisao je Vučić u objavi na Facebooku priloživši nekoliko fotografija iz buregdžinicu ‘Mićko‘ u Subotici.
Vijesti
|
prije 8 min.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 2 min.
Najnovije
Regija
|
prije 1h
Oglas
Oglas