FOTO / Vučić Orbana odveo na vrući burek

"Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali smo se @orbanviktor i ja odlučili da to napravimo uz vrući burek, jer je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno postalo jače od svih protokola. Drago mi je što smo i ovaj susret začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom", napisao je Vučić u objavi na Facebooku priloživši nekoliko fotografija iz buregdžinicu ‘Mićko‘ u Subotici.