Frontex stigao u BiH: "Naša misija je pomoći u zaštiti granica"

Prvih stotinu policajaca iz država-članica Europske unije stiglo je u BiH kako bi kao pripadnici Frontex-a pomogli u boljoj zaštiti granica zemlje i sprječavanju ilegalnih migracija te borbi protiv prekograničnog kriminala a početak njihove misije u petak su označili dužnosnici EU-a i domaći političari.

600 službenika na području zapadnog Balkana

U nazočnosti europskog povjerenika za unutarnje poslove i migracije Magnusa Brunnera izvršni direktor Frontexa Hans Leijtens kazao je u Sarajevu kako ta agencija čija je zadaća zaštita europskih granica ima kapacitete kojima može pomoći i drugim državama, posebice na zapadnom Balkanu.

"Imamo oko 3500 službenika od čega je više od 600 na području zapadnog Balkana. U BiH ćete vidjeti pripadnike Frontexa iz različitih europskih zemalja, poput Latvije, Belgije i Portugala. Naša misija je pomoći BiH u zaštiti njenih granica", kazao je Leijtens.

Pripadnici Frontex-a će granicu nadzirati u zajedničkim ophodnjama s pripadnicima Granične policije BiH te sudjelovati u operacijama nadzora na kopnenim graničnim prijelazima i u zračnim lukama.

Djelovat će u suradnji s graničnim policajcima

Neće moći djelovati samostalno nego samo u suradnji s graničnim policajcima BiH pri čemu su dužni poštovati zakone te zemlje i međunarodne standarde.

Sporazum o angažiranju Frontex-a u BiH potpisan je u lipnju ove godine na temelju iskustva kojega u suradnji s tom agencijom EU imaju druge države zapadnog Balkana te Moldavija.

Procjena je kako je na taj način drastično smanjen broj ilegalnih migranata koji preko regije pokušavaju stići do država-članica EU.

U 2022. godini zabilježeno je više od 140 tisuća takvih slučajeva dok je dvije godine kasnije ta brojka smanjena na nešto više od 21 tisuće