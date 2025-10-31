Oglas

Frontex stigao u BiH: "Naša misija je pomoći u zaštiti granica"

author
Hina
|
31. lis. 2025. 14:58
Frontex
NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Prvih stotinu policajaca iz država-članica Europske unije stiglo je u BiH kako bi kao pripadnici Frontex-a pomogli u boljoj zaštiti granica zemlje i sprječavanju ilegalnih migracija te borbi protiv prekograničnog kriminala a početak njihove misije u petak su označili dužnosnici EU-a i domaći političari.

600 službenika na području zapadnog Balkana

U nazočnosti europskog povjerenika za unutarnje poslove i migracije Magnusa Brunnera izvršni direktor Frontexa Hans Leijtens kazao je u Sarajevu kako ta agencija čija je zadaća zaštita europskih granica ima kapacitete kojima može pomoći i drugim državama, posebice na zapadnom Balkanu.

"Imamo oko 3500 službenika od čega je više od 600 na području zapadnog Balkana. U BiH ćete vidjeti pripadnike Frontexa iz različitih europskih zemalja, poput Latvije, Belgije i Portugala. Naša misija je pomoći BiH u zaštiti njenih granica", kazao je Leijtens.

Pripadnici Frontex-a će granicu nadzirati u zajedničkim ophodnjama s pripadnicima Granične policije BiH te sudjelovati u operacijama nadzora na kopnenim graničnim prijelazima i u zračnim lukama.

Djelovat će u suradnji s graničnim policajcima

Neće moći djelovati samostalno nego samo u suradnji s graničnim policajcima BiH pri čemu su dužni poštovati zakone te zemlje i međunarodne standarde.

Sporazum o angažiranju Frontex-a u BiH potpisan je u lipnju ove godine na temelju iskustva kojega u suradnji s tom agencijom EU imaju druge države zapadnog Balkana te Moldavija.

Procjena je kako je na taj način drastično smanjen broj ilegalnih migranata koji preko regije pokušavaju stići do država-članica EU.

U 2022. godini zabilježeno je više od 140 tisuća takvih slučajeva dok je dvije godine kasnije ta brojka smanjena na nešto više od 21 tisuće

Teme
bih frontex granična policija ilegalni migranti migracije

