vremenska prognoza

Stiže nagla promjena s obilnom kišom, temperature padaju za desetak stupnjeva

author
Tea Blažević
|
31. lis. 2025. 07:01
PLJUSAK
Čitateljica N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Vedrije je prema istoku zemlje, umjereno do pretežno oblačno u većini krajeva, mjestimice ima i magle u unutrašnjosti pa se vozače poziva na oprez. 

U nastavku petka mjestimice će biti malo kiše duž Jadrana i uz Jadran uglavnom, drugdje će se zadržavati većinom suho i uglavnom sunčano. Naoblaka se smanjiti u središnjim i sjevernim predjelima unutrašnjosti.

Blagdan Svih Svetih će biti uglavnom u znaku sunčanog vremena, iako će ujutro biti magle na kopnu. Tmrunije će se zadržavati na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje može pasti malo kiše.

I u nedjelju će tijekom većeg dijela dana malo kiše biti uglavnom tek na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, no prema večeri će uslijediti jače pogoršanje vremena.

U noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka mjestimice će biti obilnije oborine, osjetno će zahladnjeti, mjestimice u unutrašnjosti i za 10ak stupnjeva početkom novog tjedna. 

Teme
