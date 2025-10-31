vremenska prognoza
Stiže nagla promjena s obilnom kišom, temperature padaju za desetak stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Vedrije je prema istoku zemlje, umjereno do pretežno oblačno u većini krajeva, mjestimice ima i magle u unutrašnjosti pa se vozače poziva na oprez.
U nastavku petka mjestimice će biti malo kiše duž Jadrana i uz Jadran uglavnom, drugdje će se zadržavati većinom suho i uglavnom sunčano. Naoblaka se smanjiti u središnjim i sjevernim predjelima unutrašnjosti.
Blagdan Svih Svetih će biti uglavnom u znaku sunčanog vremena, iako će ujutro biti magle na kopnu. Tmrunije će se zadržavati na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje može pasti malo kiše.
I u nedjelju će tijekom većeg dijela dana malo kiše biti uglavnom tek na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, no prema večeri će uslijediti jače pogoršanje vremena.
U noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka mjestimice će biti obilnije oborine, osjetno će zahladnjeti, mjestimice u unutrašnjosti i za 10ak stupnjeva početkom novog tjedna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
