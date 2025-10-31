grljenje na "ničijoj zemlji“
Hrvatska novinarka nosi štrukle za studente iz Srbije: "Nikakve zabrane i granice ne mogu spriječiti solidarnost"
Novinarka portala Virovitičke.net Iva Anzulović, kojoj je policija 14. ožujka, dan uoči velikog studentskog prosvjeda u Beogradu, zabranila ulazak u Srbiju, najavila je da će se danas susresti sa studentima kako bi im pružila podršku.
Iva Anzulović je za portal Autonomija izjavila da će se sa studentima naći na graničnom prijelazu Batrovci, pod parolom "štruklamo i pumpamo“ dalje.
"Dan uoči godišnjice pada nadstrešnice, na graničnom prijelazu Batrovci, u 16:30, naći ću se s desetero studenata koje će dovesti moji prijatelji iz Novog Sada, kako bih djeci dala svježe pečene štrukle u znak suosjećanja“, rekla je te dodala da će druženje trajati sat vremena, uz grljenje na "ničijoj zemlji“, nakon čega će se svatko vratiti u svoju zemlju.
"Poruka ovog susreta je da nikakve zabrane i granice ne mogu spriječiti solidarnost, suosjećanje, ljubav i mir koje ljudi nose u srcima jedni prema drugima“, kazala je Anzulović, a prenosi nova.rs.
Ona je, kao i više novinara iz Hrvatske i Slovenije, vraćena s granice Srbije i zabranjen joj je ulazak u zemlju zbog negativne procjene sigurnosnog rizika. Žalila se na tu odluku, no Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) odbacilo je njezinu žalbu kao neosnovanu te je uputilo na pokretanje upravnog postupka.
Anzulović je poručila i da ne odustaje od toga da jednoga dana „putuje prekrasnom Srbijom uzduž i poprijeko“, zbog čega će njezin odvjetnik pokrenuti upravni postupak, kako je i predloženo u odluci MUP-a.
