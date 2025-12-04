HNS BiH u priopćenju ističe kako su Helezove riječi izazvale zgražanje i podjele. Po njima nisu samo neprihvatljive s političkog i ljudskog stajališta, već se mogu smatrati i kaznenim djelom. Helez je svojim izjavama potaknuo nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju, čime je ozbiljno ugrozio stabilnost Bosne i Hercegovine.