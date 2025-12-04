„Korištenje termostata kao prekidača za uključivanje/isključivanje ili ‘boost’ tipke može uzrokovati rasipanje energije, jer sustav tada mora još jače raditi da ponovno zagrije prostor. Bit će vam toplije — i trošit ćete energiju učinkovitije — ako ga postavite da radi samo kada je potrebno i ostavite ga stabilnim između 18 i 21°C. Smanjenje temperature za samo jedan stupanj može uštedjeti do 145 funti godišnje.“