grijanje
Šest stručnjaka dobilo pitanje koja je idealna temperatura na termostatu — svi odgovorili istim brojem
Kako je hladno vrijeme stiglo, a očekuju se snijeg i temperature ispod nule, mnogi će tražiti načine da smanje troškove centralnog grijanja — osobito sada, kada grijanje prosječno godišnje košta oko 600 funti više nego 2022.
Dobra vijest je da postoje načini kako smanjiti troškove grijanja bez ikakvog financijskog ulaganja, što vam može uštedjeti i više od 100 funti godišnje — pet jednostavnih metoda možete vidjeti ovdje, klasičnu metodu s ručnikom ovdje, a tehniku sa svijećom ovdje. Express je pitao više od 100 stručnjaka kako smanjiti račune, a svi su se složili oko jedne stvari: koju temperaturu postaviti na termostatu.
Nick Duggan, direktor The Radiator Centrea, rekao je:
„Idealna temperatura za prostoriju je između 18 i 21°C. Svaki dodatni stupanj povećava račun za grijanje za oko 10%, pa je važno osigurati da vaši radijatori rade što učinkovitije.“
Glasnogovornik Octopus Energyja istaknuo je važnost pravilnog korištenja termostata:
„Korištenje termostata kao prekidača za uključivanje/isključivanje ili ‘boost’ tipke može uzrokovati rasipanje energije, jer sustav tada mora još jače raditi da ponovno zagrije prostor. Bit će vam toplije — i trošit ćete energiju učinkovitije — ako ga postavite da radi samo kada je potrebno i ostavite ga stabilnim između 18 i 21°C. Smanjenje temperature za samo jedan stupanj može uštedjeti do 145 funti godišnje.“
Fiona Peake, stručnjakinja za kućne financije iz Ocean Financea, kaže:
„Mnogi Britanci pojačavaju termostat misleći da će tako ‘brže zagrijati kuću’. U stvarnosti, vaš bojler radi jednakom brzinom bez obzira na postavku. Time samo prekoračujete ciljanu temperaturu i trošite energiju. Umjesto toga, postavite termostat na najnižu udobnu temperaturu, obično oko 18–21°C, i pustite ga da radi stabilno.“
Gav Murray, direktor grijanja u Hiveu, kaže:
„Hive savjetuje postavljanje glavnog termostata između 18°C i 21°C, a većina korisnika Hive termostata bira 18°C. Za prosječno kućanstvo, spuštanje temperature za samo jedan stupanj može uštedjeti i do 115 funti godišnje, a proljeće je najbolji trenutak za probu jer vani nije prehladno.“
Adam Knight, glavni inženjer u BOXT-u, preporučuje:
„Neka bude jednostavno i stabilno. Postavite termostat na realnu dnevnu temperaturu, oko 18–20°C, uz malo smanjenje tijekom noći, obično 16–17°C, umjesto potpunog isključivanja.“
Ricky Sharma iz Engineering Real Results (ERR) dodaje:
„Većini domova odgovara između 18°C i 21°C, pa ako inače grijete više, pokušajte smanjiti temperaturu i dodati sloj odjeće. Smanjenje termostata za samo 1°C može smanjiti račun za oko 10%, prema Energy Saving Trustu — u prosjeku oko 120 funti uštede godišnje.“
Matthew Sheeran iz Money Wellnessa kaže:
„Smanjenje termostata za 1°C može smanjiti troškove i do 10%, a korištenje timera da grijete samo kad je potrebno sprječava rasipanje energije.“
5 jednostavnih i besplatnih načina za smanjenje troškova grijanja
- Zaštitite dom od propuha provjerom prozora, vrata i dimnjaka.
- Pravilno koristite termostat: Postavite ga na 18–21°C i ne pojačavajte ga nakon povratka kući — to ne ubrzava grijanje.
- Grijte samo prostorije koje koristite i isključite radijatore u onima koje ne koristite.
- Pravilno koristite bojler i radijatore: Stari ili istrošeni bojleri troše više energije. Ispustite zrak iz radijatora koji nisu dovoljno topli.
- Prvo zagrijte sebe: Koristite topliju odjeću, dekice ili termofor, pa ćete manje trošiti na grijanje doma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare