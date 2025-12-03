Istraživač genocida: Hrvatska je pojačala lobiranje, BiH je u vrlo opasnoj poziciji

Posebno je istaknuo koncert Marka Perkovića Thompsona u srpnju: „Vidjeli smo ustašku simboliku, čuli 'Za dom spremni', pa čak i vidjeli premijera Plenkovića kako vodi svoju obitelj na generalnu probu“. Smatra da je to bio događaj koji je Thompsonovim pristašama omogućio da izraze svoje stavove, uključujući i veličanje fašističke simbolike – „ali u okviru koncerta, nakon čega idu kući“. Objašnjava da to „hrvatskoj vladi omogućuje svojevrsnu fleksibilnost da takav događaj predstavi kao apolitičan ili nebitan – što je očito neistinito“.