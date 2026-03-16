Izraelska veleposlanica s Čovićem: Dobro je vidjeti da Hrvati u BiH stoje na pravoj strani povijesti

Izraelska veleposlanica Galit Peleg izjavila je da Hrvati u Bosni i Hercegovini 'stoje na pravoj strani povijesti' nakon što je u ponedjeljak telefonski razgovarala sa čelnikom HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Draganom Čovićem.
U objavi na X profilu Čović je izvijestio o razgovoru s veleposlanicom koja ga je, kako navodi, informirala o stavovima Izraela i izazovima s kojima se ta zemlja suočava.
Pritom je vodeći političar bosanskohercegovačkih Hrvata izrazio očekivanje u skoro okončanje nasilja na području Bliskog Istoka.
"Izražavajući sućut za svaku žrtvu i razaranje, izrazio sam i svoju iskrenu nadu da će stabilnost i mir biti uspostavljeni u cijeloj regiji što je prije moguće", napisao je Čović na svom X profilu.
Spoke to H.E. @GalitPeleg who informed me about the stances of Israel and the challenges 🇮🇱 is faced with. Expressing condolences for every victim and destruction, I expressed my sincere hope that stability and peace will be established across the region at the earliest time. pic.twitter.com/k3zcvdLA1Y— Dragan Čović (@Dragan_Covic) March 16, 2026
Na to se nedovezala izraelska veleposlanica Galit Peleg i izrazila zahvalnost na poruci potpore Državi Izrael.
"Dobro je vidjeti da Hrvati u Bosni i Hercegovini stoje na pravoj strani povijesti", napisala je veleposlanica Peleg.
Thank you president @Dragan_Covic for your supporting message to the State of Israel.— Galit Peleg🇮🇱 (@GalitPeleg) March 16, 2026
It's good to see the Croats in BiH standing on the right side of history.
I join your hope for peace in our region. https://t.co/wK4q0E5Rm3
Dodala je da se priključuje nadama za mir na području Bliskog Istoka.
