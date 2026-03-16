NADAJU SE MIRU

Izraelska veleposlanica s Čovićem: Dobro je vidjeti da Hrvati u BiH stoje na pravoj strani povijesti

Hina
16. ožu. 2026. 15:13
Dragan Čović/X

Izraelska veleposlanica Galit Peleg izjavila je da Hrvati u Bosni i Hercegovini 'stoje na pravoj strani povijesti' nakon što je u ponedjeljak telefonski razgovarala sa čelnikom HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Draganom Čovićem.

U objavi na X profilu Čović je izvijestio o razgovoru s veleposlanicom koja ga je, kako navodi, informirala o stavovima Izraela i izazovima s kojima se ta zemlja suočava.

Pritom je vodeći političar bosanskohercegovačkih Hrvata izrazio očekivanje u skoro okončanje nasilja na području Bliskog Istoka.

"Izražavajući sućut za svaku žrtvu i razaranje, izrazio sam i svoju iskrenu nadu da će stabilnost i mir biti uspostavljeni u cijeloj regiji što je prije moguće", napisao je Čović na svom X profilu.

Na to se nedovezala izraelska veleposlanica Galit Peleg i izrazila zahvalnost na poruci potpore Državi Izrael.

"Dobro je vidjeti da Hrvati u Bosni i Hercegovini stoje na pravoj strani povijesti", napisala je veleposlanica Peleg.

Dodala je da se priključuje nadama za mir na području Bliskog Istoka.

