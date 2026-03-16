Napuštaju EU? Premijer europske zemlje objavio upozorenje: "To je stvarna prijetnja"

Poljski premijer Donald Tusk u nedjelju je upozorio da je potencijalni izlazak Poljske iz Europske unije sada „stvarna prijetnja“, optužujući nacionalističkog predsjednika Karola Nawrockog i desne oporbene stranke da guraju zemlju prema napuštanju Unije.
Oglas
U objavi na platformi X Tusk je rekao da obje frakcije krajnje desnog saveza Konfederacija te većina zastupnika nacionalističke stranke Pravo i pravda (PiS) žele izvesti Poljsku iz EU-a. Takav scenarij nazvao je „katastrofom“ i obećao da će „učiniti sve“ kako bi ga spriječio, prenosi POLITICO.
Tusk je također povezao rizik od „Polexita“ sa snagama koje žele „razbiti EU“, za koje tvrdi da uključuju Rusiju, američki pokret MAGA i europske krajnje desne čelnike predvođene mađarskim premijerom Viktorom Orbánom.
Upozorenje dolazi nakon što je Nawrocki u četvrtak stavio veto na zakon koji bi Poljskoj omogućio pristup do 43,7 milijardi eura povoljnih zajmova EU-a za obranu. Tuskova vlada nema parlamentarnu većinu potrebnu za poništavanje veta, što dodatno produbljuje neizvjesnost oko toga kako će Poljska financirati planiranu vojnu potrošnju koja bi ove godine trebala dosegnuti gotovo 5 posto bruto domaćeg proizvoda.
Tusk je upozorio da bi Nawrockijev veto mogao oslabiti položaj Poljske unutar EU-a.
U petak je bivši ministar za Europu iz redova PiS-a Konrad Szymański u novinskom komentaru napisao da se poljska nacionalistička desnica kreće „putem prema Polexitu“, povlačeći paralelu s političkom dinamikom koja je prethodila britanskom referendumu o izlasku iz EU-a 2016. godine.
Nedavna istraživanja javnog mnijenja sugeriraju da potpora izlasku Poljske iz EU-a i dalje ostaje slaba, ali više nije marginalna. Ankete pokazuju da bi otprilike jedan od deset do jedan od četiri Poljaka podržao pokretanje procesa izlaska, iako snažna većina i dalje podupire nastavak članstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas