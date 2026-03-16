"Na kratkim valovima se može, pogotovo noću, tisućama kilometara daleko čuti stanice. uz običan AM prijamnik kojega ima svatko u svijetu. Prva je stvar što ako imate AM prijamnik ne djelujete sumnjivo. Imate agenta negdje na terenu, u pozadini, koji je godinama spavač. On sluša hoće li se pojaviti poruka za njega. Imate nešto što se zove jednokratni šifrantski ključ, odnosno listić. Imate blokić koji nije rađen od papira nego od nitroceluloze, koja kad se zapali ne ostavlja tragove. Dva su listića sa potpuno jednakim nizom brojeva, jedan je kod mene, drugi je kod vas i vi ste ih negdje sakrili i odnijeli sa sobom pet tisuća kilometara dalje. Na određeni dan ako se pojavi neka vaša šifra agenta, poruka se zbraja s brojevima i ovaj glas automatski emitira tu poruku", rekao je pa dodao da onda agent vrati poruku.