U "Novom danu" kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Goran Vojković sa Sveučilišta Sjever. Analizirao je pojavu tajanstvene radio stanice
Prvog dana američko-izraelskih napada na Iran na radijskim frekvencijama pojavilo se nešto neobično. Dva puta dnevno, na kratkim valovima, muški glas na perzijskom jeziku čita niz naizgled slučajnih brojeva.
Nitko točno ne zna otkud signal dolazi, ali radio-entuzijasti su ga suzili na područje negdje u zapadnoj Europi.
Što skriva ovaj radio signal?
"To je nešto što sam ja slušao još kao radio amater, to su takozvane numeričke stanice. Dakle, postoji kompjuter s naštimanim brojevima koji čita brojeve satima, prazne nizove brojeva, koji put se uključi koja riječ, nekoliko taktova glazbe. Jedan dio tih poruka je apsolutni nonsens, dakle apsolutno ništa se ne emitira, a jedan dio su vjerojatno poruke agentima na terenu. Govorimo o starim tehnologijama, vratile su se stare tehnologije. Prva je stvar jednostavnost. To je stanica koja emitira najčešće amplitudnom modulacijom", govori nam Vojković.
Većina stanica, dodao je, koristi običan AM.
"Na kratkim valovima se može, pogotovo noću, tisućama kilometara daleko čuti stanice. uz običan AM prijamnik kojega ima svatko u svijetu. Prva je stvar što ako imate AM prijamnik ne djelujete sumnjivo. Imate agenta negdje na terenu, u pozadini, koji je godinama spavač. On sluša hoće li se pojaviti poruka za njega. Imate nešto što se zove jednokratni šifrantski ključ, odnosno listić. Imate blokić koji nije rađen od papira nego od nitroceluloze, koja kad se zapali ne ostavlja tragove. Dva su listića sa potpuno jednakim nizom brojeva, jedan je kod mene, drugi je kod vas i vi ste ih negdje sakrili i odnijeli sa sobom pet tisuća kilometara dalje. Na određeni dan ako se pojavi neka vaša šifra agenta, poruka se zbraja s brojevima i ovaj glas automatski emitira tu poruku", rekao je pa dodao da onda agent vrati poruku.
Vojković je dodao da se poruka i šifra može probiti samo u dva slučaja - samo ako se listić koristi dva puta ili ako je netko ukrao listić. "To je simetrična kriptografija, jako je stara, ova na radiju stara je više od stotinu godina, ali radi bez kompjutera, bez mobitela, bez ičeg sumnjivog, s najobičnijem AM radijom", naglasio je.
Ovaj sistem je, naglasio je, jako star i jako dobar. "Može se raditi o porukama agentima u Iranu, može se koristiti jednostavno za stvaranje psihoze", naglasio je.
Iznio je primjer glazbenih ljestvica. "Imamo Top 10. Ako je treća pjesma live, a ne studio, to je poruka. One se mogu sakriti na bilo koji način", kazao je i dodao da su ljudi enormno maštoviti.
Dolazi do videogenizacije rata i ljudi, dodao je, na društvenim mrežama, stvarna ubijanja počinju shvaćati kao da se radi o videoigri. "Vraćaju se neke stare tehnologije. Špijuni rade svoje, psihoza radi svoje. Ali, možda ta stanica ne radi ništa, možda emitira samo serije brojeva da bi se stvorio pritisak da se nešto događa", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
