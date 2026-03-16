Drastična promjena vremena: Temperature padaju, vraćaju se kiša i snijeg

Poslijepodne i prema večeri bit će sve oblačnije, na sjeverozapadu unutrašnjosti i u gorju mjestimična kiša i pljuskovi, osobito navečer i u noći na utorak kad u predjelima iznad 700 metara nadmorske visine može biti i snijega. Vjetar na kopnu slab, s promjenom vremena kasno popodne i navečer jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro malo bure, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer na sjevernom Jadranu jaka bura.