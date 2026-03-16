Drastična promjena vremena: Temperature padaju, vraćaju se kiša i snijeg

Prvo jutro novog radnog tjedna svanulo je suho i djelomično sunčano. Slično će se zadržati veći dio dana - djelomično sunčano i toplo. No što nas čeka dalje?
Oglas
Poslijepodne i prema večeri bit će sve oblačnije, na sjeverozapadu unutrašnjosti i u gorju mjestimična kiša i pljuskovi, osobito navečer i u noći na utorak kad u predjelima iznad 700 metara nadmorske visine može biti i snijega. Vjetar na kopnu slab, s promjenom vremena kasno popodne i navečer jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro malo bure, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer na sjevernom Jadranu jaka bura.
Ponedjeljak će biti podjednako topao kao vikend uz maksimalne temperature između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
Posvuda hladnije
Od utorka posvuda hladnije, osobito na kopnu. Bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u gorju i snijegom. Na Jadranu će sredinom tjedna puhati prva marčana bura s olujnim udarima. Temperatura zraka sutra na kopnu većinom između 7 i 12, na Jadranu do 16 stupnjeva.
Srijeda nam donosi prestanak oborina, ali i dalje ostaje prohladno uz pojačan sjeverac na kopnu i jaku buru s olujnim udarima duž obale.
Drugi dio tjedna izgleda uglavnom suho i djelomično sunčano, bura će postupno slabjeti, ali će jutra u unutrašnjosti biti hladnija uz moguć mraz.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas