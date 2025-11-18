Jaćimovićev sin: Ozlijeđen sam u intervenciji policije u Novom Sadu, udarili su me štitom

Podsjetimo, sinoć je došlo do sukoba između policije i građana koji su pokušali spriječiti vlasti da odvuku autobus Milomira Jaćimovića. Tom prilikom ozlijeđeni su deseci građana, među kojima i maloljetnici. Pripadnik Policijske brigade brutalno je napao i pretukao dvije žene koje su se nalazile ispred kordona.