Jaćimovićev sin: Ozlijeđen sam u intervenciji policije u Novom Sadu, udarili su me štitom

Maloljetni sin Milomira Jaćimovića, Milan, rekao je za N1 Srbiju da je sinoć ozlijeđen u intervenciji policije koja je asistirala u oduzimanju njihovog autobusa u Novom Sadu.
Šesnaestogodišnjeg Milana Jaćimovića policija je sinoć udarila štitom, potvrdio je za N1 Srbiju i izjavio da je nakon toga potražio liječničku pomoć.
On se, kako je dodao, trenutno osjeća dobro.
Milan je jučer ponovno započeo štrajk glađu. Njegov otac, Milomir, štrajka glađu deveti dan.
Kako N1 neslužbeno doznaje, deseci građana ozlijeđeni su sinoć u intervenciji policije u Novom Sadu.
Dvije osobe su privedene zbog remećenja javnog reda i mira.
Novosadski zborovi su objavili da je sinoć policija upotrijebila prekomjernu silu i teško pretukla troje tinejdžera u dobi od 18, 17 i 16 godina.
Objava je uslijedila nakon pregleda ozlijeđenih u dječjoj bolnici i Hitnoj pomoći.
Podsjetimo, sinoć je došlo do sukoba između policije i građana koji su pokušali spriječiti vlasti da odvuku autobus Milomira Jaćimovića. Tom prilikom ozlijeđeni su deseci građana, među kojima i maloljetnici. Pripadnik Policijske brigade brutalno je napao i pretukao dvije žene koje su se nalazile ispred kordona.
