opasne lebdeće čestice
Jako je zagađen zrak u Mostaru nakon požara na odlagalištu otpada: Boravak vani je rizičan za sve
Mostar se suočio s visokom razinom onečišćenja zraka zbog požara na odlagalištu otpada koji je aktivan od jučer, pokazuju podaci međunarodnog servisa IQAir i Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
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Prema IQAiru, mjerna stanica na kampusu Sveučilišta u Mostaru u središtu grada zabilježila je indeks onečišćenja zraka od 210, što se prema američkoj ljestvici svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka. Glavni onečišćivač su sitne lebdeće čestice PM2.5. Riječ je o mikroskopskim česticama prašine, dima, čađe, pepela i drugih tvari koje ljudi udišu. Opasne su jer mogu prodrijeti duboko u pluća, a dio ih može prijeći i u krvotok.
Izrazito lošu kvalitetu zraka potvrđuju i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
Zbog takvih vrijednosti boravak na otvorenom je rizičan i za zdrave osobe, osobito pri duljem izlaganju ili fizičkoj aktivnosti. Najugroženiji su djeca, stariji, trudnice te srčani i plućni bolesnici.
Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje i izdao upozorenje građanima, posebno stanovnicima naselja uz deponiju. Upozoreno je na moguću pojavu pojačanih simptoma i pogoršanje bolesti kod osoba koje imaju bolesti srca i dišnih organa, poput astme, ali i na negativan utjecaj onečišćenja na ostale građane, osobito pri duljem boravku na otvorenom.
Požar od jučer gori na odlagalištu otpada, diže se gust dim i neugodan miris. Vatrogasci ga ne uspijevaju ugasiti jer je zahvatio duboke slojeve na odlagalištu otpada.
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