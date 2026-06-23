Jako je zagađen zrak u Mostaru nakon požara na odlagalištu otpada: Boravak vani je rizičan za sve

Prema IQAiru, mjerna stanica na kampusu Sveučilišta u Mostaru u središtu grada zabilježila je indeks onečišćenja zraka od 210, što se prema američkoj ljestvici svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka. Glavni onečišćivač su sitne lebdeće čestice PM2.5. Riječ je o mikroskopskim česticama prašine, dima, čađe, pepela i drugih tvari koje ljudi udišu. Opasne su jer mogu prodrijeti duboko u pluća, a dio ih može prijeći i u krvotok.