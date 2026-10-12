Janša nakon referenduma: Položili smo ispit zdravog razuma; Golob: Vlada nema povjerenje javnosti

Na pitanje smatra li – ako se takav ishod zadrži i zakonska izmjena bude odbačena – to glasovanjem o nepovjerenju vladi, odgovorio je da je za njega osobno "današnji referendumski dan bio svojevrsno zagrijavanje za referendum koji će biti doista presudan za budući razvojni put Slovenije – naime, naknadni zakonodavni referendum o razvojnom zakonu".