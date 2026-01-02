Kako je Vučić izabrao premijera: Macut se "zgrozio" kad je čuo što se nudi

Srbija ima premijera, možda ste čuli za njega, zove se Đuro Macut. Predsjednik Vlade, formalno najmoćnija osoba u državi, ovu funkciju neformalno obavlja već nekoliko mjeseci, a na nju je došao ravno s registracije vozila, piše Nova.rs.
„Ja sam stvarno bio zatečen. Supruga i ja otišli smo registrirati automobil, nije mi palo na pamet, ni blizu… Onda, kad je krenula ta serija poziva, prvi je zvao predsjednik (Aleksandar Vučić). Bio sam u jednoj beogradskoj policijskoj postaji i izašao sam uplatiti to (uplata za registraciju vozila, op. aut.), i tada je predsjednik nazvao i tako je to izgledalo“, opisao je Macut javnosti kako izgleda izbor najmoćnije političke figure u Srbiji, piše Nova.rs.
Opisujući kako je izgledao razgovor s predsjednikom Srbije, Đuro Macut naveo je da se „zgrozio“ kada je čuo što mu se nudi. Na pitanje je li ponudu dobio „telefonom“, uslijedio je odgovor koji dodatno objašnjava način na koji se u Srbiji bira premijer.
„Mislim, kako, kad se prije toga nismo službeno poznavali? Ali to je bilo telefonom“, objasnio je Macut.
I nije samo ova priča trenutak u kojem je Macut „zablistao“ tijekom spomenutog gostovanja. „Najmoćnija politička figura u državi“ pokazala je i stanovito znanje iz područja ekonomije, pa je zemlju u kojoj je svaki treći građanin na rubu siromaštva opisao kao „ekonomskog tigra s elementima medvjeda“.
„Prateći situaciju u regiji i u Europi, mogu reći da smo mi mali tigar na Zapadnom Balkanu, na jugoistoku Europe. Taj jedan tigar s elementima medvjeda, koji spava zimski san – ove posljednje godine bilo je malo tog zimskog sna, kada smo se ekonomski uspavali, upravo zbog okolnosti u kojima smo se nalazili“, rekao je Đuro Macut, kako piše Nova.
