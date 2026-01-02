Kako je Vučić izabrao premijera: Macut se "zgrozio" kad je čuo što se nudi

„Ja sam stvarno bio zatečen. Supruga i ja otišli smo registrirati automobil, nije mi palo na pamet, ni blizu… Onda, kad je krenula ta serija poziva, prvi je zvao predsjednik (Aleksandar Vučić). Bio sam u jednoj beogradskoj policijskoj postaji i izašao sam uplatiti to (uplata za registraciju vozila, op. aut.), i tada je predsjednik nazvao i tako je to izgledalo“, opisao je Macut javnosti kako izgleda izbor najmoćnije političke figure u Srbiji, piše Nova.rs.