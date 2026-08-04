BUDUĆE POVLASTICE
Korak naprijed: Susjedna zemlja uvodi posebne oznake za neke vrste vozila
Bosna i Hercegovina mogla bi uskoro uvesti posebne registarske oznake za električna i hibridna vozila, predviđa prijedlog izmjena Pravilnika o registraciji vozila koji je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova BiH
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Postojeći sustav registracijskih pločica, koji zbog specifičnog političkog ustroja države ne sadrži oznake gradova ili regija, neće se mijenjati. Zadržat će se i sadašnji izgled pločica s kombinacijom brojeva i slova.
Novost bi bila dodatna oznaka na desnom rubu registarske pločice koja bi omogućila lakše prepoznavanje vozila s niskim ili nultim emisijama. Prema prijedlogu, potpuno električna vozila (BEV) nosila bi zelenu traku sa slovom "E", plug-in hibridi (PHEV) plavu traku sa slovom "P", a klasični hibridi (HEV) tirkiznu traku sa slovom "H". Razmatra se i jednostavnije rješenje, bez obojenih traka, pri kojem bi bila istaknuta samo odgovarajuća slova, piše Automobiliona.
Stvaranje uvjeta za buduće pogodnosti
Iz Ministarstva ističu da cilj nije samo vizualno razlikovanje vozila, već stvaranje temelja za buduće pogodnosti poput povlaštenog parkiranja, pristupa zonama s ograničenim prometom te mogućih poreznih i administrativnih olakšica.
Poticanje kupnje hibridnih i električnih vozila
Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak poručila je da bi posebne registarske oznake omogućile jednostavno prepoznavanje električnih i hibridnih vozila te olakšale provedbu mjera kojima bi različite razine vlasti poticale njihovu uporabu.
Slični sustavi već postoje u više europskih zemalja. Primjerice, Njemačka koristi dodatnu oznaku "E" na registarskim pločicama, dok neke države električna vozila označavaju posebnim bojama slova, brojeva ili pozadine pločica.
Broj električnih i hibridnih vozila u BiH posljednjih godina raste. Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, tijekom 2024. uvezeno je 230 električnih i 2.408 hibridnih vozila, dok je u prvih deset mjeseci 2025. uvezeno 161 električno i čak 3.014 hibridnih vozila.
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