Korak naprijed: Susjedna zemlja uvodi posebne oznake za neke vrste vozila

Novost bi bila dodatna oznaka na desnom rubu registarske pločice koja bi omogućila lakše prepoznavanje vozila s niskim ili nultim emisijama. Prema prijedlogu, potpuno električna vozila (BEV) nosila bi zelenu traku sa slovom "E", plug-in hibridi (PHEV) plavu traku sa slovom "P", a klasični hibridi (HEV) tirkiznu traku sa slovom "H". Razmatra se i jednostavnije rješenje, bez obojenih traka, pri kojem bi bila istaknuta samo odgovarajuća slova, piše Automobiliona.