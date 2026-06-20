Kupujete novi automobil? Ovi modeli nude najviše za vaš novac, a jedan je pravo iznenađenje

Među modelima koji nude najviše za uložen novac posebno se ističe MG ZS. Ovaj SUV dulji od 4,3 metra posljednjih je godina postao jedno od najvećih iznenađenja europskog tržišta zahvaljujući prostranoj kabini i konkurentnoj cijeni. Iako mu je službena cijena u Italiji 20.490 eura, često se može pronaći u akcijama za manje od 17.000 eura. Upravo zbog toga mnogi ga vide kao jednu od najpovoljnijih ulaznica u SUV segment. Na popisu se našla i Omoda 5, još jedan kineski model koji sve ozbiljnije konkurira etabliranim proizvođačima. Dostupna je i kao full hybrid s 224 konjske snage, a prema navodima stručnjaka u gradskoj vožnji može trošiti oko četiri litre goriva na 100 kilometara.