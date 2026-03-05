Znamo koji su automobili hit među Hrvatima, hibridi izbili na tron

Škoda Octavia bila je najprodavaniji model u veljači - taj model odabrala su 323 kupca, a slijedi Suzuki Vitara s prodajom od 242 komada. Na trećem je mjestu najprodavanijih modela u drugom mjesecu ove godine VW T-Cross koji je odabralo 169 kupaca, na četvrtom Dacia Sandero (154). Listu pet najprodavanijih modela u veljači zatvara Opel Mokka s prodajom od 137 novih vozila.