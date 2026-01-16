Kako se "Moskva na Mediteranu" distancirala od Rusije i stala uz Ukrajinu

Cipar je od 90-ih godina prošlog stoljeća bio privlačno odredište za bogate Ruse i oligarhe i danas u toj zemlji s nešto manje od milijun stanovnika živi oko 120 do 140 tisuća Rusa, koji imaju škole na ruskom jeziku, medije i kulturne institucije. Rusi su naročito brojni u Limasolu, turističkom gradu na južnoj obali otoka, koji je dobio neformalni naziv “Moskva na Mediteranu”.