Olovo pronađeno i u krvi djece u BiH: Šest godina se čekalo na testiranje stanovnika

U Varešu u BiH je započelo testiranje stanovnika iz triju mjesnih zajednica na prisutnost olova u krvi. Tjeskoba i strah za zdravlje postali su dio njihove svakodnevice. Iako su mjesecima upozoravali na problem, nadležne institucije ozbiljno su ih shvatile tek nakon alarmantnih nalaza iz prosinca prošle godine. Za mještane – prekasno.
Daštansko i Pržići – vareška naselja u BiH izrasla uz rudnike. Desetljećima se ovdje živjelo od zemlje i pod zemljom. Nemar posljednjih godina ugrozio je i okoliš i sve stanovnike.
Na testiranje građani dolaze s malo nade u dobre rezultate. Više od 50 dosad testiranih osoba u organizmu ima teški, toksični metal. Najveći strah vlada za djecu, kod kojih olovo može uzrokovati i razvojne poteškoće.
"Ljudi su se uplašili, referentne vrijednosti kod mnogih doista su visoke. Imamo i djece koja imaju olovo u krvi. Zabilježeni su slučajevi petero male djece do šest godina s tragovima olova u krvi“, navela je Katarina Jukica iz Mjesne zajednice Pržići.
"Najviše me brinu ta mala djeca. Ako se to potvrdi, što nam je onda činiti?“, zabrinuto pita mještanin Suljo Ahmedović.
"Kasno je"
"Je li kasno? Mislim da jest. Kasno je. Olovo se pojavilo u voću, povrću i u ljudima…“, rekao je Zaim Ahmedović, potpredsjednik Mjesne zajednice Daštansko.
"Namirnice koje sami sijemo i uzgajamo na ovom području testirali smo o vlastitom trošku. Riječ je o krumpiru, mrkvi, crvenom luku, špinatu i jabukama. Sve su pokazale prisutnost olova. Vrijednosti su u okviru dopuštenih normi, ali je simptomatično da ga ima“, dodao je Mario Mirčić, predsjednik Mjesne zajednice Pržići.
Alarmantni podaci
Zbog alarmantnih podataka iz prosinca izrađen je Akcijski plan koji, uz testiranje ljudi, vode i tla, predviđa i niz drugih provjera.
"Provedena je i analiza kvalitete zraka postavljanjem kolektora za praćenje suspendiranih čestica tijekom određenog vremenskog razdoblja, kao i analiza kućne prašine“, istaknula je Velida Đapo, sanitarna inspektorica Općine Vareš.
Sumnja se i na prašinu povezanu s kamionskim prijevozom rude i jalovine, što mnogi smatraju najvjerojatnijim izvorom onečišćenja.
"Ovo je javna cesta. Kamioni se parkiraju ispred škola, bolnica i općine. Dijete ne zna je li blato u kojem se igra obična zemlja ili je kontaminirano“, upozorio je Zaim Ahmedović, potpredsjednik Mjesne zajednice Daštansko.
Svi rezultati bit će poznati u idućih nekoliko dana, no mještani ističu da i dalje izostaju ključne reakcije viših razina vlasti, odnosno institucija nadležnih za izdavanje koncesija.
Podsjećaju da su na javnoj raspravi, koju je prije šest godina organizirala tvrtka Eastern Mining, dali uvjetnu suglasnost za projekt eksploatacije i prerade rude, uz jasno definirane zahtjeve, među kojima je bilo i obvezno uzorkovanje krvi stanovništva. To tada nije učinjeno, niti kasnije, kada je Adriatic Metals započeo proizvodnju – sve do sada, nakon što je projekt preuzeo novi investitor.
"Sukladno dobivenim rezultatima uključit će se sve relevantne institucije i inspekcijska tijela koja će, svatko u okviru svojih nadležnosti, poduzeti potrebne mjere“, poručila je Velida Đapo, sanitarna inspektorica Općine Vareš.
Ako već nije prekasno. Najbrži su ponovno aktivisti, koji traže proglašenje izvanrednog stanja, ali upozoravaju i na još jedan planirani rudnik u Varešu, na području Duboštice – Tribije, čije bi otvaranje, kažu, moglo imati daleko ozbiljnije posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.
