Bivši nizozemski ministar: "Pad Srebrenice se mogao spriječiti. Nitko nije želio doći"

Prije nego je pokrenuo napad svojih snaga na Srebrenicu i Žepu Mladić je mjesecima ometao opskrbu nizozemskih i ukrajinskih mirovnjaka koji su imali zadaću štititi te enklave. Rezultat je bio da oni gotovo da nisu imali goriva ni za redovite ophodnje kao niti bilo što od teškog oružja koje je bilo nužno da bi zaustavili srpske tenkove.