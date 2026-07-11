31. godišnjica
U Federaciji BiH danas je Dan žalosti: U Sarajevu će oglasiti sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici
U znak sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine i suosjećanja s obiteljima žrtava, Vlada Federacije BiH proglasila je 11. srpnja Danom žalosti u tom entitetu.
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Na Dan žalosti zastave Bosne i Hercegovine spuštaju se na pola koplja, odnosno pola jarbola, na zgradama zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih osoba na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Također, danas se na javnim mjestima u Federaciji BiH ne mogu održavati programi kulturno-zabavnog karaktera. Medijske kuće na području Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoj programski sadržaj Danu žalosti.
Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u subotu, 11. srpnja, točno u 12 sati na području Sarajevske županije oglasit će se signal "prestanak opasnosti", priopćila je Županijska uprava civilne zaštite Sarajevske županije.
Signal će se oglašavati jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, a iz Civilne zaštite pozvali su građane da tijekom njegova oglašavanja, ako su u pokretu, zastanu, a vozače da zaustave vozila ako se nalaze na cesti, kako bi na taj način odali počast žrtvama genocida u Srebrenici.
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