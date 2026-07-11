Oglas

31. godišnjica

U Federaciji BiH danas je Dan žalosti: U Sarajevu će oglasiti sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

author
N1 BiH
|
11. srp. 2026. 10:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
10.07.2026., Potocari, Bosna i Hercegovina - Pogled iz zraka na Memorijalni centar Srebrenica. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

U znak sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine i suosjećanja s obiteljima žrtava, Vlada Federacije BiH proglasila je 11. srpnja Danom žalosti u tom entitetu.

Oglas

Na Dan žalosti zastave Bosne i Hercegovine spuštaju se na pola koplja, odnosno pola jarbola, na zgradama zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih osoba na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, danas se na javnim mjestima u Federaciji BiH ne mogu održavati programi kulturno-zabavnog karaktera. Medijske kuće na području Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoj programski sadržaj Danu žalosti.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u subotu, 11. srpnja, točno u 12 sati na području Sarajevske županije oglasit će se signal "prestanak opasnosti", priopćila je Županijska uprava civilne zaštite Sarajevske županije.

Signal će se oglašavati jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, a iz Civilne zaštite pozvali su građane da tijekom njegova oglašavanja, ako su u pokretu, zastanu, a vozače da zaustave vozila ako se nalaze na cesti, kako bi na taj način odali počast žrtvama genocida u Srebrenici.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
genocid u srebrenici srebrenica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ