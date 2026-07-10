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prošla je 31 godina

Kallas i Kos: U Europi nema mjesta za poricanje genocida u Srebrenici

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Hina
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10. srp. 2026. 14:38
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22.02.2021., Potocari, Bosna i Hercegovina - Fotografija iz zraka Memorijalnog centra Srebrenica-Potocari. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Genocid u Srebrenici jedna je od najmračnijih epizoda u europskoj povijesti i u Europi nema mjesta za poricanje genocida, revizionizam ili veličanje osuđenih ratnih zločinaca, poručile su visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i povjerenica za proširenje Marta Kos.

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“Genocid u Srebrenici jedna je od najmračnijih epizoda u europskoj povijesti”, kaže se u objavi Kaje Kallas i Marte Kos u povodu obilježavanja sjećanja na više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu. 

“Naše misli su s obiteljima žrtava genocida. Dijelimo tugu onih koji podnose tjeskobu neizvjesnosti oko svojih nestalih voljenih i nastavljamo stajati uz preživjele čiji su životi preokrenuti u srpnju 1995.”, stoji u izjavi.

Odajemo počast žrtvama održavajući povijesnu istinu, čuvajući njihovo sjećanje i osiguravajući da lekcije iz Srebrenice traju za buduće generacije. To je bila namjera Opće skupštine Ujedinjenih naroda kada je prije dvije godine proglasila 11. srpnja Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine, kažu dužnosnice Europske komisije

“U Europi nema mjesta za poricanje genocida, revizionizam ili veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Pozivamo čelnike u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji da odaberu odgovornost umjesto podjela, dijalog umjesto konfrontacije te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava", kaže se u izjavi i dodaje da zacjeljivanje rana iz prošlosti zahtijeva hrabrost, iskren angažman i istinsku predanost pomirenju.

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Teme
europska komisija genocid u srebrenici kaja kallas marta kos srebrenica

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