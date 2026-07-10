Kallas i Kos: U Europi nema mjesta za poricanje genocida u Srebrenici

“U Europi nema mjesta za poricanje genocida, revizionizam ili veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Pozivamo čelnike u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji da odaberu odgovornost umjesto podjela, dijalog umjesto konfrontacije te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava", kaže se u izjavi i dodaje da zacjeljivanje rana iz prošlosti zahtijeva hrabrost, iskren angažman i istinsku predanost pomirenju.