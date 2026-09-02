USKOK istražuje troje zbog krijumčarenja migranata: Iz BiH u Hrvatsku prebacili 192 osobe?

U tu je svrhu povezala osumnjičenike te dogovarala vrijeme, mjesto, broj osoba i cijenu prebacivanja s osobama iz Italije i BiH čiji identitet zasad nije utvrđen, dok su drugo i trećeosumnjičeni za novac preuzimali i prevozili strane državljane do dogovorenih odredišta, koristeći unajmljena vozila i pazeći na policijske kontrole.