život u strahu
Andrašek: Žene se ne osjećaju sigurno da bi prijavile i progovorile o nasilju
N1 Info
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25. stu. 2026. 13:51
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Unatoč tome što Hrvatska danas ima sustav zaštite žena od nasilja, problemi u provedbi zakona, preniske kazne za počinitelje i nedovoljno učinkovite mjere zaštite i dalje predstavljaju ozbiljan problem. O tome koliko je sustav učinkovit i mogu li se spriječiti ubojstva žena s Tinom Kosor Giljević u N1 Studiju uživo razgovarala je Valentina Andrašek, koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb (AŽK).
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