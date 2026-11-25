Unatoč tome što Hrvatska danas ima sustav zaštite žena od nasilja, problemi u provedbi zakona, preniske kazne za počinitelje i nedovoljno učinkovite mjere zaštite i dalje predstavljaju ozbiljan problem. O tome koliko je sustav učinkovit i mogu li se spriječiti ubojstva žena s Tinom Kosor Giljević u N1 Studiju uživo razgovarala je Valentina Andrašek, koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb (AŽK).

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