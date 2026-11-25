PIŠU MEDIJI U BIH
Izraelski "privatni Mossad" stigao u Banju Luku: Što Dodik planira?
Predstavnici izraelske tvrtke Black Cube koja se bavi širokim spektrom poslova, uključujući obavještajne, ovog su tjedna boravili u Banjoj Luci, a tamo su se daleko od očiju javnosti sastali s političarima iz Republike Srpske predvođenima Miloradom Dodikom, pišu u srijedu mediji.
Prema informacijama iz policijskih izvora koje su objavili portali Raport i Istraga, predstavnici tajnovite izraelske tvrtke u Banjoj Luci, kamo su doputovali privatnim zrakoplovom, boravili su samo nekoliko sati što je uključivalo posjet privatnom Dodikovom imanju kod Laktaša.
Tamo su navodno razgovarali s Dodikom, njegovim sinom Igorom koji je dobio mandat za sastav nove vlade RS te novoizabranim predsjednikom RS Savom Minićem koji je kum najmoćnije obitelji u entitetu te ministrom financija BiH Srđanom Amidžićem i ministrom policije RS Željkom Budimirom.
Navodno razgovarali o planu za secesiju Republike Srpske
Nema potvrde o čemu su razgovarali na tom sastanku jer nitko od navodnih sudionika o tome nije govorio u javnosti.
No Raport tvrdi kako je Izraelcima predstavljen plan donošenja novog ustava RS s ciljem osiguranja što veće autonomije, a na kraju i secesije Republike Srpske od BiH pa se od Black Cubea tražila sigurnosna procjena stanja koje bi uslijedilo, posebice u slučaju eskalacije krize.
Tajnovita izraelska tvrtka ranije bila u Sloveniji
Black Cube je tvrtka koju su osnovali bivši pripadnici izraelskih obavještajnih službi Dan Zorella i Avi Yanus. U središte pozornosti u regiji dospjela je uoči posljednjih parlamentarnih izbora u Sloveniji kada se ispostavilo da su njeni pripadnici boravili u Ljubljani i tamo kontaktirali čelnike Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše.
Prema navodima ljubljanske Mladine, slovenska obavještajna služba SOVA tada je izvijestila tajništvo Vijeća za nacionalnu sigurnost o činjenicama "koje ukazuju na izravno strano upletanje u izbore u Sloveniji".
Nakon Janšine pobjede na izborima istraga koju je željela provesti vlada bivšeg premijera Roberta Goloba je obustavljena.
Tko je predvodio izaslanstvo "privatnog Mossada"?
Slovenski portal Necenzurirano u srijedu je objavio kako je izaslanstvo Black Cubea, tvrtke koju nazivaju "privatnim Mossadom" tijekom posjeta Banjoj Luci predvodio izvršni direktor tvrtke Zorella koji je boravio i u Sloveniji, zajedno s umirovljenim izraelskim general-bojnikom Giorom Eilandom, jednim od ključnih ljudi tvrtke.
Janez Janša nijekao je kontakte s izraelskim obavještajnim agentima prije izbora, ali je potvrdio susret s Eilandom, ističe portal.
Dodik godinama gradi bliske veze s Izraelom
Dodik već godinama nastoji izgraditi bliske veze s Izraelom. Uoči posljednjih izbora u toj zemlji dao je potporu Benjaminu Netanyahuu, istu kakvu je ranije prije izbora u Mađarskoj i Srbiji iskazivao Viktoru Orbanu i Aleksandru Vučiću.
Necenzurirano ističe kako se posjet predstavnika Black Cubea Republici Srpskoj podudara s političkim padom Vučića pod čijim je vodstvom Srbija posljednjih godina bila ključno "čvorište" za Izrael u ovom dijelu Europe što uključuje vojnu industriju i obavještajne aktivnosti.
Banja Luka kao novo izraelsko obavještajno središte?
Vučićeva vlada tako je koristila izraelski špijunski program Pegasus za hakiranje telefona novinara, aktivista, oporbe i studenata. Nakon Vučićeva pada iz Studentske su liste najavili prekid ugovora o naoružanju s Izraelom i otkazivanje projekta tvornice dronova.
"To postavlja pitanje jesu li Izraelci već odabrali Banju Luku kao novo obavještajno središte u ovom dijelu Europe", piše slovenski portal.