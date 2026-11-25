"Predloženim izmjenama propisana je i mogućnost ostvarivanja prava na starosnu mirovinu osobama koje su bile profesionalni vatrogasci, uz uvjet da su ostvarile 20 godina mirovinskog staža na poslovima profesionalnog vatrogasca, odnosno na poslovima na kojima se staž osiguranja računao u povećanom trajanju prema odredbama Zakona o vatrogastvu. Time se vrednuje doprinos koji su dali u sustavu vatrogastva i zaštiti ljudi i imovine", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.