OD 2027.
Stižu promjene za dio umirovljenika: Evo kome Vlada planira povećati mirovine
Vlada je u srijedu u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o vatrogastvu kojima se, između ostalog, predlaže potpuno ukidanje smanjenja mirovina u rasponu od osam posto do 20 posto, a time će u 2027. biti obuhvaćeno 660 korisnika, s prosječnim povećanjem mirovine oko 155 eura.
Progresivno smanjenje mirovina u hrvatsko zakonodavstvo uvedeno je još 2002., a u sustav vatrogastva 2020. godine.
"Predloženim izmjenama propisana je i mogućnost ostvarivanja prava na starosnu mirovinu osobama koje su bile profesionalni vatrogasci, uz uvjet da su ostvarile 20 godina mirovinskog staža na poslovima profesionalnog vatrogasca, odnosno na poslovima na kojima se staž osiguranja računao u povećanom trajanju prema odredbama Zakona o vatrogastvu. Time se vrednuje doprinos koji su dali u sustavu vatrogastva i zaštiti ljudi i imovine", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
U prijedlogu zakona, istaknuta je procjena da bi se ukidanje smanjenja u 2027. godini odnosilo na 660 korisnika mirovine s prosječnim povećanjem od oko 155 eura, a u 2028., 726 korisnika s prosječnim povećanjem od 161 euro.
"U okolnostima katastrofalnih požara i sve većeg broja opasnosti uzrokovanih izvanrednim događajima, poplavama, tehničkim intervencijama postoji potreba za primjerenijim vrednovanjem doprinosa vatrogasaca, uključujući i kroz sustav mirovinskih prava", navedeno je u prijedlogu izmjena zakona.
Navedene izmjene upućuju se po hitnom postupku s obzirom na to da je provedba navedenih mjera predviđena s 1. siječnja 2027. godine.
Ukidanje smanjenja i u Zakonu o kazalištima
Iz istog razloga, u hitnu proceduru uputit će i prijedlog izmjena Zakona o kazalištima.
"Plesači u nacionalnim kazalištima, Ansamblu Lado, kao i operni pjevači isto tako mogu ostvariti mirovinu ranije nego što je to inače predviđeno za ostale zaposlenike. I ovom izmjenom zakona će se korigirati to umanjenje koje datira još iz 2002. godine", navela je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Drago mi je da ovo usvajamo dan nakon što smo imali svečanu dodjelu Nagrada hrvatskog glumišta u Hrvatskom narodnom kazalištu pa je to još jedna lijepa vijest za naše umirovljenike, dodala je.
Prosječno povećanje mirovine od 180 eura
Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, navedeno je u prijedlogu izmjena, u 2027. godini bit će 45 korisnika mirovine ostvarene prema Zakonu, a prosječna mirovina ovih korisnika iznosi 1295 eura mjesečno. Predloženim ukidanjem smanjenja mirovina, prosječna mirovina ovih korisnika uvećat će se za 180 eura.
Rad baletnih i plesnih kazališnih umjetnika te plesača - pjevača Ansambla Lado ima trajnu vrijednost za društvo, istaknuto je.
"Njihovo stvaralaštvo ne predstavlja samo umjetnički doprinos, već ima važnu ulogu u očuvanju i razvoju nacionalnog kulturnog identiteta, kulturne baštine i umjetničke tradicije. Svojim radom oni obogaćuju kulturni život društva, prenose umjetničke vrijednosti na nove generacije te pridonose međunarodnoj prepoznatljivosti hrvatske kulture", navedeno je u obrazloženju.
Paket zakona s ciljem povećanja mirovinskih prava branitelja i obitelji
U drugo čitanje u Sabor, Vlada je uputila nekoliko konačnih prijedloga izmjena paketa zakona koji su pripremljeni s ciljem povećanja mirovinskih prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te ukidanja smanjenja mirovina po posebnim propisima uvedenih 2002. godine.
Prijedlogom izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uvodi se, između ostalog, dodatak uz mirovinu hrvatskim braniteljima, korisnicima mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i ZOMO-u uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, u iznosu od tri eura za svaki mjesec sudjelovanja u borbenom sektoru i 0,50 eura za svaki mjesec sudjelovanja u neborbenom sektoru.
U odnosu na prvo čitanje, dodane su odredbe kojima se članovima obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja omogućuje oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite te se proširuje kategorija korisnika obuhvaćenih projektom liječenja u hiperbaričnoj komori.
Ukidanje smanjenja mirovina vojnika i policajaca
Prijedlogom izmjena koji se odnosi na Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Vlada predlaže ukidanje trajnog progresivnog smanjenja mirovina uvedenog 2002. godine.
"Ovo je treće umanjenje koje naša Vlada ukida. Nakon što smo 2017. godine ukinuli smanjenje iz 2014. te 2024. godine, kad smo ukinuli smanjenje iz 2010. godine, ukidanje i ovog posljednjeg umanjenja jasna je poruka dosljednosti naše politike i ispravljanja nepravdi prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata", naglasio je Medved.
Zakonom će se ujedno fleksibilizirati uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, a tekst nacrta konačnog prijedloga zakona istovjetan je tekstu usvojenom u prvom čitanju.
Izjednačavanje osnovica za invalidnine pirotehničara
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti, ponovno odrediti mirovinu bez smanjenja od 1. siječnja 2027., bez donošenja rješenja i to najkasnije u roku od šest mjeseci.
Izmjenama koje se odnose na Zakon o protuminskom djelovanju se, između ostalog, izjednačava osnovica za izračun osobne invalidnine, ortopedskog doplatka te doplatka za njegu i pomoć druge osobe za pirotehničare s osnovicom za izračun osobne invalidnine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, a u konačnom prijedlogu također nije bilo promjena u odnosu na prvo čitanje.
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