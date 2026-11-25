"Ono što vidimo iz ovih troškova i dokumenata jest da je slika koju je Viktor Orbán pažljivo gradio o sebi, predstavljajući se kao obično dijete iz naroda i političar iz naroda, potpuna laž. Volio je luksuz s pet zvjezdica, s izaslanstvima je odsjedao u luksuznim hotelima i jeo u luksuznim restoranima. Riječ je o luksuzu koji su plaćali porezni obveznici", rekao je Velkey.