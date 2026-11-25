tijekom deset godina
Orbánovi računi stigli na naplatu: Otkriveno kako je trošio milijarde iz državne blagajne na luksuzna putovanja
Mađarsko Ministarstvo vanjskih poslova moglo bi podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe zbog troškova službenih putovanja bivšeg premijera Viktora Orbána, nakon što je portal 444 objavio dokumentaciju koja otkriva da su milijarde forinti iz državnog proračuna potrošene na njegove letove i luksuzni smještaj.
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György Velkey, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova, izjavio je za radio Kossuth da će pravni tim ministarstva analizirati dokumentaciju i utvrditi postoji li osnova za pokretanje postupka.
Mađarski portal 444 sudskim je putem došao do podataka o službenim putovanjima zrakoplovom Viktora Orbána od 2015. do 2025. godine, koje je potom predstavio u nizu istraživačkih tekstova.
Dokumentacija je pokazala da je Ministarstvo vanjskih poslova i vanjske trgovine tijekom deset godina za 327 putovanja izdvojilo 4,8 milijardi forinti, odnosno oko 12 milijuna eura.
Najskuplje pojedinačno putovanje stajalo je 180 milijuna forinti, dok je najčešće odredište bio Bruxelles, u koji je Orbán letio čak 74 puta. Njegovih pet putovanja u Sjedinjene Američke Države stajalo je ukupno 380 milijuna forinti.
Drastično su porasli i troškovi hotelskog smještaja. Samo tijekom 2025. godine ministarstvo je za smještaj Orbána i njegova izaslanstva izdvojilo gotovo 450 milijuna forinti, gotovo jednako kao tijekom cijelog razdoblja od 2016. do 2021. godine.
Velkey je upozorio da bi dodatnom analizom dokumentacije mogli biti otkriveni i drugi troškovi.
"Ono što vidimo iz ovih troškova i dokumenata jest da je slika koju je Viktor Orbán pažljivo gradio o sebi, predstavljajući se kao obično dijete iz naroda i političar iz naroda, potpuna laž. Volio je luksuz s pet zvjezdica, s izaslanstvima je odsjedao u luksuznim hotelima i jeo u luksuznim restoranima. Riječ je o luksuzu koji su plaćali porezni obveznici", rekao je Velkey.
Dodao je da dokumentacija sadrži brojne dokaze o Orbánovoj sklonosti najskupljim i najekskluzivnijim hotelima i restoranima, ističući da takvi izdaci nisu nužni za zaštitu nacionalnih interesa.
Prema njegovim riječima, Orbán je novcem poreznih obveznika financirao i svoj hobi – odlaske na nogometne utakmice.
"Naravno da ćemo podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe ako za to bude osnove, kao što smo činili i ranije. Pravnici će pregledati dokumentaciju i, ako pronađemo troškove koji to opravdavaju, poduzet ćemo potrebne pravne korake", rekao je Velkey.
Naglasio je da pravosuđe djeluje neovisno i da je zadaća ministarstva reagirati ako otkrije sumnjive troškove, dok je sve ostalo u nadležnosti pravosudnih tijela.
Na pitanje kada bi kaznena prijava mogla biti podnesena, Velkey je odgovorio da će to ovisiti o rezultatima rada pravnog tima.
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